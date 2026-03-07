Segundo día en pista del Mundial Virtus en Ourense

El relevo femenino ucraniano, en una de las postas en la pista de Expourense.

La competición no se detiene en Expourense, donde se disputó el segundo día del Campeonato del Mundo Virtus de atletismo “short track”, jornada que ha vuelto a estar protagonizada por los espectaculares resultados, incluido un nuevo récord mundial, con un gran ambiente en las gradas.

La sesión matinal fue más que trepidante, con 21 finales en el intenso programa que vivirá hoy su tercera y última jornada.

La plusmarca mundial tuvo acento español. Triunfo para Deliber Rodríguez en los 400 metros en la categoría 1 con un sensacional registro de 48,91, para llevarse el oro por delante del portugués Daniel António, plata con 49,82 y el bronce fue para el ucranio Serhii Sapietchenkov con 49,99.

No hubo récord mundial, pero sí récord de los campeonatos para el portugués Igor Oliveira en los 60 metros lisos 1, al parar el crono en 6,88. A solo tres centésimas se quedó con la plata el español David José Pineda con 6,91, mientras que el bronce fue del francés Charles-Antoine Kouakou con 7,01.

Hasta lo más alto del podio se subieron en los 1.500 metros masculinos categoría 1 el turco Mehmet Emin con un crono de 4:00.62, en los 400 metros femeninos categoría 2 la portuguesa Josiane Pereira con 1:07.62, en los 400 metros femeninos categoría 3 la italiana Agnese Spotorno con 1:05,69, en salto de altura femenino categoría 2 la ucraniana Ruslana Muravska con 1,64 o en los 60 metros masculinos categoría 3 el italiano Federico Cabizza con 7,46.