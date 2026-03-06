El Mundial Virtus ya da zapatilla en Expourense

La pista corta de Ourense continúa abonada a los grandes eventos de atletismo. Expourense aglutina los Campeonatos Gallegos por edades cada año y nunca pierde de vista las citas nacionales. Así, hasta en tres ocasiones ha acogido el Campeonato de España absoluto. El siguiente paso ha sido el de los eventos internacionales, que estrenó el año pasado con el Meeting de Ourense y que el 21 de febrero vivió una segunda edición de lujo.

Ahora, la pista corta ourensana da un paso más al acoger el Campeonato del Mundo Virtus, competición reservada para deportistas con discapacidad intelectual que reúne hasta el domingo a más de un centenar de atletas de once delegaciones con un amplísimo programa de pruebas en tres jornadas que se abren a las nueve de la mañana y que serán ininterrumpidas.

La selección española, bajo el amparo de la Federación Española de Deportistas con Discapacidad Intelectual (FEDDI), está integrada por 17 atletas. Tiene presencia ourensana, ya que Martín Fernández, atleta del Club Deportivo La Purísima, no falta a esta gran cita y lo hace compitiendo en casa. En un habitual en los podios de los Campeonatos de España FEDDI y ahora tratará de dar un paso más para engordar su palmarés.

Expourense acogió este jueves el acto de inauguración, con el desfile de las delegaciones participantes. El acto, que estuvo amenizado por la Real Banda de gaitas de la Deputación de Ourense, fue cerrado por los discursos de los organismos nacionales e internacionales.

Y desde esta misma mañana, a dar zapatilla. La competición se pone en marcha a las diez de la mañana, con las primeras finales a partir de las 10:15 horas. Lo hará con la de los 3.000 metros marcha masculina y con el concurso de lanzamiento de peso. Otras de las pruebas que entran en liza son las de pentathlon tanto masculino como femenino, 60 metros vallas, los 3.000 metros femeninos o las combinadas. La competición se extenderá hasta las 17:30 horas.

La actividad tendrá continuidad mañana y pasado en Expourense, también desde las 10:00 horas.