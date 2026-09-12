TERCERA FEDERACIÓN
El Silva aguó la fiesta del CD Barco (1-2)
TERCERA FEDERACIÓN
El CD Barco, en plena celebración de las fiestas patronales del Cristo, no pudo darle una alegría a sus aficionados al perder ante el Silva SD por un gol a dos, si bien los locales merecieron mejor suerte por sus méritos.
El partido comenzó igualado y sin grandes ocasiones de gol y mucho centrocampismo en ambos equipos. De hecho, el primer tanto visitante en el minuto 19 fue fruto de un error del meta Imanol Elías, al que se le escapó una pelota tras un centro lateral que terminó pegando en Rabil y entrando en la portería local. Pudo empatar el conjunto barquense, pero el buen remate de Raúl Arias se marchó fuera por muy poco.
En el minuto 39 llegó el segundo mazazo para los de Agustín Ruiz al conseguir el veterano Pablo Agulló adelantarse a su par en un centro, para rematar al fondo de la red el 0-2. Apretaron los locales en el tramo final y en el 44 reclamaron un penalti a Sidibe, que fue derribado por el meta Gabriel tras regatearle, pero el colegiado mandó seguir la jugada.
La segunda parte ya fue otra historia para el CD Barco. Y más porque a los tres minutos de la reanudación logró marcar un tanto que le metía de lleno en el partido. Fue tras un centro lateral que remató con el pie Diego Santín para volver a darle vida a los suyos: 1-2.
A partir de ahí, solo la falta de acierto ante la portería visitante en ocasiones claras para Diego Souto, Miguel Freiria o Raúl Arias, o un tanto anulado por el lucense Abel Bruzos al considerar que el remate de Miguel Freiria había sido en fuera de juego, lo que levantó las protestas de los locales al considerar que estaba en posición correcta, privó a los barquenses de conseguir al menos un punto, que por los méritos mostrados sobre el césped de Calabagueiros merecieron.
CD Barco:
Imanol Elías; Marcos Vilachá (Manu, minuto 74), Rabil, Noel (Óscar Martín, minuto 54), Raúl Paz, Diego Santín (Ariel, minuto 61), Sidibe (Jorge Benavides, minuto 74), Jonatan (Daniel Sánchez, minuto 61), Miguel Freiria, Raúl Arias y Diego Souto.
Silva SD:
Gabriel; Iago Castro, David Buyo, Pablo Agullo (Brais Lema, minuto 82), José Moure, Jorge Cano (Pablo Mouriño, minuto 68), David García, Pablo Carro (Parafita, minuto 61), Fernando Gordo, Hugo (Nain, minuto 68) y Mosquera (David Rojo, minuto 61).
Goles:
0-1, minuto 19. Rabil en propia puerta.
0-2, minuto 39. Pablo Agullo.
1-2, minuto 48. Diego Santín.
Árbitro:
Abel Bruzos, del colegio gallego. Expulsó al entrenador local Agustín Ruiz en el minuto 88. Además, mostró tarjetas amarillas a los jugadores visitantes Jorge Cano, David García, Mosquera y Parafita.
Incidencias:
Partido correspondiente a la segunda jornada de liga en Tercera Federación disputado en el campo de Calabagueiros, que presentaba una buena entrada con motivo de la celebración de las fiestas patronales del Cristo en O Barco de Valdeorras.
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