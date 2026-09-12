El Silva aguó la fiesta del CD Barco (1-2)

El CD Barco, en plena celebración de las fiestas patronales del Cristo, no pudo darle una alegría a sus aficionados al perder ante el Silva SD por un gol a dos, si bien los locales merecieron mejor suerte por sus méritos.

El partido comenzó igualado y sin grandes ocasiones de gol y mucho centrocampismo en ambos equipos. De hecho, el primer tanto visitante en el minuto 19 fue fruto de un error del meta Imanol Elías, al que se le escapó una pelota tras un centro lateral que terminó pegando en Rabil y entrando en la portería local. Pudo empatar el conjunto barquense, pero el buen remate de Raúl Arias se marchó fuera por muy poco.

En el minuto 39 llegó el segundo mazazo para los de Agustín Ruiz al conseguir el veterano Pablo Agulló adelantarse a su par en un centro, para rematar al fondo de la red el 0-2. Apretaron los locales en el tramo final y en el 44 reclamaron un penalti a Sidibe, que fue derribado por el meta Gabriel tras regatearle, pero el colegiado mandó seguir la jugada.

La segunda parte ya fue otra historia para el CD Barco. Y más porque a los tres minutos de la reanudación logró marcar un tanto que le metía de lleno en el partido. Fue tras un centro lateral que remató con el pie Diego Santín para volver a darle vida a los suyos: 1-2.

A partir de ahí, solo la falta de acierto ante la portería visitante en ocasiones claras para Diego Souto, Miguel Freiria o Raúl Arias, o un tanto anulado por el lucense Abel Bruzos al considerar que el remate de Miguel Freiria había sido en fuera de juego, lo que levantó las protestas de los locales al considerar que estaba en posición correcta, privó a los barquenses de conseguir al menos un punto, que por los méritos mostrados sobre el césped de Calabagueiros merecieron.