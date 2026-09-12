¡Buen gobierno! ¿Para quién?

No se corta! Trump acaba de lanzar una nueva ocurrencia política: promete entregar 5.000 dólares a cada adulto estadounidense si el Partido Republicano conserva el control de la Cámara de Representantes y del Senado en las elecciones de noviembre. No se trata, estrictamente, de pagar a quienes voten al Partido Republicano, pero sí de condicionar una promesa económica al triunfo electoral de su partido. La propuesta resulta, como mínimo, profundamente discutible desde el punto de vista democrático y plantea una pregunta evidente: ¿con qué dinero se pagará?

Si a esta “chanza” le sumamos el fracaso de los partidos tradicionales, los malos resultados del informe PISA, las dificultades de las familias para llegar a fin de mes, la locura del mercado de la vivienda y, en el horizonte, la amenaza de una huelga indefinida de los médicos en todo el territorio nacional, los incendios, el desastre de Ceuta... la pregunta resulta ine-vitable: ¿dónde está el buen gobierno?

Parece que vivimos en un casino o frente a una tragaperras en la que solo ganan unos pocos, mientras la mayoría perdemos elección tras elección.

De la inteligencia artificial nos anuncian el fin del ser humano. ¿Quién pagará los impuestos? ¿Quién consumirá? Si esa profecía se cumple, los creadores acabarán siendo sustituidos por máquinas. Vamos, todo un sinsentido, siempre con el ánimo de “acojonar” a la gente.

No hace falta añadir más negatividad: ya vamos sobrados con estos gobiernos, si es que podemos llamarles así.

Pedro Marín Usón (Zaragoza)