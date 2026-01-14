Simón Brainsky llega a Os Carrís

Cuando quedan tres semanas para que concluya el mercado de fichajes, los equipos continúan reforzándose. La UD Barbadás oficializó este martes la contratación del joven Simón Brainsky, que llega cedido del Ourense CF. En marzo del pasado año recaló en los juveniles del conjunto ourensano procedente del B&O Los Embajadores de Bogotá (Colombia).

Brainsky desenvolvió parte de su carrera deportiva entre Colombia y México, destacando su paso durante cuatro años por las categorías inferiores de los Pumas, una das canteras más prolíferas de México. El joven futbolista, que recala en Os Carrís gracias al convenio de colaboración entre el Ourense CF y Los Embajadores de Bogotá, es zurdo y resalta por su polivalencia, ya que se puede desempeñar tanto en posiciones defensivas como en roles más avanzados.

El futbolista colombiano, que ya lleva unas semanas entrenando a las órdenes de Moncho Salgado, no será la última incorporación azulona, ya que el director deportivo Daniel Carrera continúa trabajando en la llegada de un mediocentro y un jugador de banda.

En cuanto al equipo, tras entrenar el lunes y descansar ayer, regresará esta noche a los entrenamientos en Os Carrís para preparar el duelo frente al Alondras en Moaña. Cuando queda una jornada para terminar la primera vuelta, el Barbadás suma 12 puntos y está a uno de la permanencia.

En las últimas dos jornadas ha conseguido sumar cuatro de seis puntos, lo que le da algo de oxígeno. Moncho Salgado, que debutó el pasado domingo ante el Lugo B (1-1), analiza el empate: “Fue un partido en el que tuvimos muchas ocasiones, dos largueros, un mano a mano…, pero el portero estuvo muy acertado. Creo que se ha podido ver un poco lo que queremos del equipo, unos jugadores que corren y que luchan. Estoy seguro de que Os Carrís va a ser un campo difícil para todos los equipos, por desgracia no pudimos conseguir los tres puntos que se nos están resistiendo en casa, pero las sensaciones son buenas y eso es muy importante”.

Con relación a su debut en el banquillo azulón, comenta que “siempre que hay un cambio es normal que los jugadores estén a expensas de lo que hacemos, pero somos todos caras conocidas dentro del grupo y cuando llegaron al descanso y vieron que lo que se trabajó durante la semana había salido y funcionado, reforzó un poco la idea del equipo de trabajo y nos sentimos muy orgullosos de que los chicos trabajen en la misma dirección. La verdad es que el grupo está muy unido y estamos muy contentos por ello. Toca seguir trabajando”.

Próximos encuentro

Tras el punto ante el filial lucense, el Barbadás ya piensa en el Alondras. Salgado sostiene que “llevamos dos jornadas sin perder y sumando cuatro puntos, para un equipo que está en descenso es muy importante sumar. Durante esta semana prepararemos el encuentro del domingo para volver a puntuar, aunque sabemos que es un campo complicado. Confío mucho en el equipo, creo que hay jugadores para competir y los chicos están luchando hasta el final, tal y como se vio el domingo, donde no escatimaron una gota de sudor”.

Barco y Barbadás juegan el domingo

Una jornada más, los dos equipo ourensanos de la categoría, Barco y Barbadás jugarán en domingo. Los valdeorreses reciben en Calabagueiros, a partir de las 17:00 horas, al Estradense; mientras que los azulones visitan Moaña para medirse al Alondras (16:30 horas).