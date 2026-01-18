La UD Ourense derrota al Real Ávila y no tiene techo (0-2)

Esta Unión Deportiva Ourense va en serio y parece no tener techo. En una difícil salida a Ávila por el potencial del rival, el estado del terreno de juego y las gélidas temperaturas en las que se disputó el partido, el equipo de Borja Fernández volvió a ofrecer un partido de calidad en el juego individual y colectivo, en el trabajo defensivo y el táctico, consiguiendo ser muy superior al Ávila y pudiendo dejar sentenciado el choque ya en el primer tiempo.

Consiguió cerrar la victoria con un gol antológico de un Rufo supremo, que abortó el intento de reacción en el inicio del segundo tiempo del conjunto abulense, donde además el conjunto rojillo volvió a ofrecer señales de saber estar y de competir en momentos de dificultad.

La capacidad y calidad con la que el conjunto unionista consiguió combinar en todas las zonas del campo, incluso desde campo propio, con la presión alta del Ávila y la velocidad con la que el equipo salió cada vez que robaba alto o era capaz de desarbolar al rival, mezclando el fútbol combinativo con los desplazamientos largos a banda, fueron clave para que el equipo ourensano ofreciese minutos de fútbol de mucha calidad.

Y producto de todo ello llegaría el primer gol del partido en una acción de lucha, inteligencia y calidad de Rufo, que se adelantó a Del Amo y cruzó ante Óscar un gran remate para materializar en el marcador la superioridad rojilla a los ocho minutos de juego (0-1). Pero no se frenó ahí el empuje rojillo, porque un minuto después, tras un robo de Champi, Rufo primero, y a continuación Parrilla, tuvieron sendos remates claros que la defensa abulense salvo in extremis.

El dominio fue absoluto y Vizoso pasó desapercibido hasta los últimos cinco minutos de juego, mientras Justino pudo marcar el 0-2 en otra clara ocasión a los 23 minutos de juego y Simón Luca, minutos después, en otra llegada por banda.

Pero en el último minuto de juego pudo cambiar la dinámica del partido porque el Ávila tuvo una buena llegada por banda derecha y el balón llegó al área pequeña, donde tras un rechace, quedó franco para Markitos, que en boca de gol y con Vizoso batido erró en su remate.

Golazo de Rufo

El Ávila tuvo mayor empuje a la salida de vestuarios y ahí el conjunto rojillo ofreció señales de sobriedad y saber estar en diez minutos de claro dominio local y sin dejar de mirar al ataque. En una acción de contra, Rufo puso el colofón a su partido impecable en calidad y trabajo con un disparo desde 30 metros se colocó por la escuadra de la portería de Óscar para cerrar el partido y la victoria rojilla.

Aunque el empuje local se mantuvo en el segundo tiempo, Vizoso tuvo intervenciones de mérito, la defensa se mostró sólida y el equipo de Borja Fernández no renunció al ataque y tuvo también ocasiones para ampliar la ventaja como la última del partido de Fer, que erró en un remate franco dentro del área.

Tres puntos más, equipo cada vez más fiable y sólido y ocupando ya posiciones de promoción de ascenso a Primera Federación, con el objetivo inicial de la permanencia cada vez más cerca.