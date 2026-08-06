Soares, del Club Xadrez Ourense, plata en el Nacional de rápidas

La murciana localidad de Torre-Pacheco acogió los días 1 y 2 de agosto el Campeonato de España por edades de ajedrez en su modalidad de ajedrez rápido. Lo hizo con éxito provincial, puesto que Anna Soares, integrante del Club Xadrez Ourense, con tan solo diez años, se proclamó subcampeona de España femenina de la categoría sub-10, después de finalizar empatada al séptimo puesto de la general, de entre 136 participantes, únicamente superada por medio punto de coeficiente de desempate dentro de la clasificación femenina, que estuvo liderada por la andaluza Elena Lázaro.

Anna Soares suma otro éxito a su palmarés, puesto que hace pocas fechas, entonces en Vícar (Almería), finalizó cuarta femenina en el Campeonato de España en la modalidad clásica, en ese mismo grupo de edad, el sub-10.

La general del Nacional Sub-10 estuvo encabezada por el catalán Marc Barceló Melnyk con pleno de victorias (9 puntos), seguido de lejos por el andaluz Álvaro Santos Serrano, subcampeón con 7,5 puntos, los mismos que el castellano manchego Adrián del Rey Prieto, tercero. La campeona femenina Elena Lázaro finalizó undécima en la general y la ourensana Anna Soares duodécima, ambas con 6,5 puntos.

En cuanto al resto de ourensanos, en sub-14 Jimena Abad (Xadrez Ourense) finalizó en el puesto 78 y Laura Diéguez (Benchoshey) la 122. En sub-18, posición 39 de Pura Diéguez (Benchoshey).