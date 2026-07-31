La ourensana Anna Soares roza el podio del Campeonato de España de Ajedrez

La localidad almeriense de Vícar acogió entre el 7 y el 25 de julio los Campeonatos de España de Ajedrez para menores de catorce, doce y diez años, tres categorías en las que los y las jóvenes ajedrecistas de los clubes provinciales protagonizaron, en líneas generales, un reseñable papel.

En la categoría sub-10, disputada entre los días 7 y 12, destacó la notable actuación de Anna Soares. La integrante del Club Xadrez Ourense, actual campeona gallega femenina, finalizó este Nacional en la cuarta posición, a escasas décimas de desempate del podio en una categoría en la que también hay que destacar el buen papel de su compañero de club, Artai Lamela, todavía en edad sub-9, que finalizó empatado al puesto 99 entre los 175 participantes. Soares acumuló 5,5 puntos y Lamela 4 puntos en una categoría que dominó el catalán Marc Barceló Melnyk con pleno de triunfos para lograr 9 puntos, con el asturiano Timofei Demchenko segundo con 7,5 y el extremeño David Blázquez Cerretero tercero con 7.

En la categoría sub-12, disputada entre los días 13 y 18, destacó el papel de Lucas Díaz, del Club Xadrez Ourense. El actual campeón provincial, que ya había realizado un muy buen Autonómico en marzo y pese a partir con un discreto número de ránking, experimentó un ascenso de casi 80 puntos de ránking internacional, empatando al puesto 88 en una categoría con hasta 200 participantes gracias a sus 4,5 puntos. Aquí la tabla la lideró el extremeño Hugo Pérez Solanas, campeón con 8 puntos, seguido del catalán Liam Caballero Mogilnikov, segundo con la misma puntuación y tercer puesto para el andaluz Pablo Guirado Lara con 7,5 puntos.

En la categoría sub-14, disputada del 19 al 25, hay que mencionar la actuación de Brais Vázquez (Xadrez Ourense), que con 5,5 puntos finalizó empatado al puesto 36, experimentando un ligero ascenso de ránking. También tomaron parte en esta categoría Daniel Manrique (Xadrez Ourense), Jimena Abad (Xadrez Ourense), Laura Diéguez (Benchoshey) y Gabriel García (Xadrez Ourense), que finalizaron en los puestos 76, 153, 171 y 191 entre los más de 200 participantes en esta franja de edad. El título se lo adjudicó el madrileño Álvaro Torres Rebolledo con 8,5 puntos, segundo fue el catalán Luca Badía Berthelot con 8 y tercero el andaluz José María Macías con 7 puntos.

Por clubes, entre los gallegos, destacó la elevada presencia de ajedrecistas del Xadrez Ourense, con siete deportistas solo en estos Nacionales de edades de hasta 14 años, manteniéndose como entidad de referencia en Galicia.

Actualmente, se está disputando la competición en la categoría sub-16, aunque sin presencia ourensana. Después, turno para la sub-18 y la absoluta, a mediados y a finales de agosto, respectivamente.