Así son los posibles rivales de la UD Ourense en la primera ronda del play off de ascenso a Segunda RFEF

La Unión Deportiva Ourense conocerá hoy a su primer rival en los play off de ascenso a Primera Federación. Los rojillos quedaron terceros en su grupo y se medirán a un cuarto clasficado de los cuatro grupos restantes.

En el bombo estará el Utebo zaragonazo, que llega procedente del grupo II con un campo de césped artificial. Desde el grupo III llega el Reus FC, heredero de aquel Reus Deportiu y que disputa sus partidos en el Municipal, de hierba natural.

El representante del grupo IV será el Xerez CD, con el mítico Chapín como estadio para sus partidos. Cierra el grupo de posibles rivales el Getafe B, desde el grupo V, un filial que suele jugar en la ciudad deportiva del club madrileño.

El sorteo, el lunes a las 13:00

El sorteo tendrá lugar este lunes a partir de las 13:00 horas en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol y se podrá seguir por los canales oficiales de la RFEF.