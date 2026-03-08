DERBI EN A UCEIRA
🔴 Directo | El Sporting Carballiño se mide al Maside en un derbi más
El derbi entre el Sporting Carballiño y el Maside se disputa este domingo desde las 17:00 horas en el campo de A Uceira, en un duelo de vecinos que promete gran ambiente. El técnico local, Aitor Neira, reconoce que se trata de un partido especial ante “otro rival directo”, en el que será clave el aspecto psicológico para evitar que la excesiva motivación se traduzca en errores o expulsiones. El Sporting afronta el encuentro con varias bajas, entre ellas las de Quique Souto por sanción y las de Arón, Bugallo, Adrián Pol, Ribeiro, Rivera y Javi por lesión.
En el banquillo del Maside estará Mindo Surribas, que regresa para enfrentarse a su exequipo tras siete temporadas en el club carballiñés.
Sigue toda la acción desde las 1700 horas con La Región y la narración de Fabián Clinaz.
