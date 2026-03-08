🔴 Directo | El Sporting Carballiño se mide al Maside en un derbi más

Álex Bardelás, del Maside, disputa un balón con el sportinguista Meji, en el choque de la primera vuelta.

El Sporting Carballiño se enfrenta este domingo al equipo de Mindo, el que fuera su entrenador, un Maside al que resurgió

El derbi entre el Sporting Carballiño y el Maside se disputa este domingo desde las 17:00 horas en el campo de A Uceira, en un duelo de vecinos que promete gran ambiente. El técnico local, Aitor Neira, reconoce que se trata de un partido especial ante “otro rival directo”, en el que será clave el aspecto psicológico para evitar que la excesiva motivación se traduzca en errores o expulsiones. El Sporting afronta el encuentro con varias bajas, entre ellas las de Quique Souto por sanción y las de Arón, Bugallo, Adrián Pol, Ribeiro, Rivera y Javi por lesión.

En el banquillo del Maside estará Mindo Surribas, que regresa para enfrentarse a su exequipo tras siete temporadas en el club carballiñés.

