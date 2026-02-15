Pacto de Vivenda de Galicia

La mayor partida presupuestaria de la historia de Galicia, y la mayor dotación económica de las diecisiete comunidades, a disposición de la vivienda protegida y de todos los gallegos y gallegas, sin paliativos.

Diálogo, consenso, objetivos cristalinos, coherencia, líneas de actuación acordes a las necesidades reales de los gallegos y gallegas, y sentido común en su planificación para su posterior desarrollo y ejecución. Así podría definir el “Pacto de Vivienda de Galicia 2026-2030” en aras de mejorar la accesibilidad a la vivienda. Un pacto compuesto de cuatro líneas estratégicas:

- Acceso a la vivienda.

- Rehabilitación, regeneración y renovación urbana

- Suelo residencial.

- Diversas medidas en materia de rehabilitación y vivienda.

Y un eje prioritario; la mejora de la accesibilidad de la vivienda de nuestros jóvenes.

La planificación, desarrollo, y ejecución de las actuales líneas de actuación en materia de vivienda que se están llevando a cabo por el gobierno de la Xunta de Galicia son las correctas en el objetivo de mejorar la accesibilidad a la vivienda en un contexto complejo derivado de una oferta de vivienda en arrendamiento y de vivienda nueva con un stock en mínimos históricos y precios en máximos. Connotación derivada principalmente por la entrada en vigor el 25 de mayo del 2023 de la Ley de Vivienda Estatal. La cual, únicamente ha contribuido negativamente a desestabilizar el mercado de la vivienda creando una estela de inseguridad jurídica y desconfianza.

Sin caer nunca en el conformismo, se puede decir que el camino emprendido en esta XII legislatura en materia de mejorar la accesibilidad a la vivienda, -y con especial preocupación en beneficiar al segmento de población menor de 36 años y a las personas económicamente mas vulnerables-, es claramente positivo, y con un retorno evidente a la calidad de vida de nuestros vecinos.

Y sí, Galicia es ya un modelo a seguir, con unas políticas de vivienda acertadas que pretenden dar la respuesta necesaria a nuestra primera preocupación. La realidad constatable es que la Xunta de Galicia está abriendo todo un camino de soluciones a una problemática acuciante. La liberación de más suelo para la construcción de más viviendas, el desarrollo de vivienda protegida, el facilitar el acceso a la financiación mediante avales, el dotar de seguridad jurídica a los propietarios, y una fiscalidad adecuada, son actuaciones que garantizan el retorno. Y ésta debe seguir siendo la hoja de ruta con el objetivo de solucionar las necesidades de la sociedad gallega.

Y, no a seguir con políticas de vivienda fallidas y nocivas que únicamente persigan actuaciones como la intervención del mercado de la vivienda, o la implantación de las zonas de vivienda tensionada siguiendo las directrices de Pedro Sánchez y su ley estatal. Y sí, a mas suelo urbanizable consolidado y a seguir construyendo más viviendas protegidas y libres. Y sí también a simplificar los trámites con normativas concretas, agrupadas, legibles y nítidas que contribuyan realmente a la desburocratización urbanística dotándonos de seguridad jurídica real.

Soluciones desde el gobierno de Galicia ante un ministerio de Vivienda que sigue increíblemente enrocado en la Ley Estatal de Vivienda. La cual debería estar ya derogada por el enorme perjuicio creado a la población mas joven, y a las personas o familias económicamente mas vulnerables. Ante este escenario, Galicia es, hoy más que nunca, el modelo a seguir.