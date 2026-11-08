El Sporting de Carballiño fue práctico (1-4)

Israel, delantero del Sporting Carballiño, fue el encargado de abrir el marcador ante el Lemos B.

El Sporting Carballiño logró una nueva y clara victoria por 1-4 ante el Lemos B, éxito que le permite irse a dormir en uno de los puestos de play off de ascenso.

El dominio fue potestad de los visitantes desde un principio y durante la primera parte la posesión del balón fue exclusiva ante un rival que buscó aprovechar algún error, pero no fue posible por el acierto del Sporting, creando además muchas ocasiones claras en las botas de Israel, que abriría el marcador. Centro raso de Robin que el pichichi de la liga resolvió en el corazón del área: 0-1. Pudo aumentar al cabecear solo un envío de Pana y después tuvo su ocasión Meji tras un pase atrás de Canexón.

En la segunda parte no cambió el decorado del encuentro, aunque en una acción aislada el filial consiguió empatar. Fue después de sacar rápido una falta que dejó a David solo ante Gorka, que terminaría cometiendo un penalti que el propio jugador monfortino transformaría en el 1-1.

El cuadro carballiñés terminó solventando su dominio, marcando tres goles en el segundo tiempo

La alegría en la parroquia local duró muy poco tiempo, ya que los sportinguistas recobrarían la delantera, además por partida doble. Quique Souto remató un centro desde la banda derecha y más tarde para el 1-2 y repetiría al empujar el pase de la muerte de Pana para establecer el 1-3.

Al Lemos B el partido se le puso cuesta arriba, viéndose dominado por su oponente, que continuó generando oportunidades para ampliar la diferencia en el marcador.

El 1-4 fue un fallo clamoroso entre el central y su portero, que terminaron chocado entre sí, permitiendo que Champi marcara a puerta vacía. Pudieron caer algunos goles más, pero no terminaron de plasmarlos en la portería rival.

Más allá de la importante victoria, tercera consecutiva, lo que más le preocupaba al entrenador carballiñés es que tanto Meji como Canaxón terminaron lesionados. Además, Damián vio la quinta tarjeta amarilla, que le impedirá jugar frente al Lamela.

Por su parte, el filial monfortino vio cortada una serie de cuatro jornadas sin perder.