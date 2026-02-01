Cada año, hoy lunes 2 de febrero, la Candelaria, se celebra el Día Mundial de los Humedales (DMH) para conmemorar la fecha de la firma del Convenio de Ramsar, en Irán, relativo a la conservación de estos ecosistemas, el 2 de febrero de 1971. 55 años después, el objetivo de esta efeméride es visibilizar y crear conciencia acerca del valor de los humedales para la humanidad y el planeta, promoviendo al mismo tiempo la integración de la necesidad de su conservación y restauración en las agendas ambientales y de desarrollo nacionales e internacionales.

Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense celebramos esta señalada fecha concienciando de que los humedales son fuente del agua limpia que bebemos, suministran alimentos, materias primas y recursos genéticos, ofrecen medios de vida, mitigan el cambio climático, ayudan a reducir el impacto de las catástrofes naturales.

Además, en los humedales prospera la vida y juegan un papel crucial en el mantenimiento de la biodiversidad, ofreciéndonos también multitud de oportunidades recreativas, turísticas, culturales, e incluso inspiración artística, estética, emocional y espiritual. Los humedales hacen mucho por la humanidad, y lo han hecho a lo largo de toda la historia, y para asegurar un futuro es nuestra responsabilidad compartida cuidar, conservar, proteger y, llegado el caso, restaurar los humedales.

El enfoque del lema escogido para este año 2026 (“Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural”) destaca que los conocimientos tradicionales son esenciales para mantener muchos humedales en el mundo. Tiene por objeto crear conciencia sobre el papel vital de los conocimientos tradicionales en el mantenimiento de los ecosistemas de humedal y en la conservación del patrimonio cultural ligado a ellos.

Ecovigilantes de Franciscanas de Ourense recordamos los Humedales que existen:

Humedales continentales: Marismas, lagos, ríos, llanuras de inundación, tuberas y pantanos.

Humedales costeros: Marismas de agua salada, estuarios, manglares, lagunas y arrecifes de coral.

Humedales artificiales: estanques piscícolas, y salinas.

Gonzalo Sánchez (Ecovigilantes) (Ourense)