El Velle se lleva la victoria ante la Purísima en un partido muy loco (4-5)
NUEVE GOLES
La Purísima pierde una oportunidad de oro para salir del descenso y deja inalterable la lucha por la permanencia
El Velle disipó las dudas de los escépticos y mostró oficio para llevarse el alocado partido aplazado de la jornada 19 en Os Carrís ante La Purísima (4-5), que se convirtió en la segunda parte en una ruleta rusa donde todo pudo ocurrir.
Antes de la locura, la primera parte transcurrió por trámites más normales. Los locales, conocedores de lo que se jugaban, comenzaban apretando y una jugada entre Said y Rodrigo encendió las hostilidades, pero el Velle fue el que golpeó primero tras avisar anteriormente en un disparo que detenía Samu. Antón, que salía instantes antes por el lesionado Pikotas, la cruzaba en el área pequeña para establecer a la media hora el 0-1. Pero en el 40, tras aprovechar un pase al hueco, Rodrigo establecía las tablas. Poco le duraría la alegría al conjunto de David Valcárcel, que veía como Javito, con un gran chut desde fuera del área devolvía, el mando a los visitantes antes del descanso: 1-2.
Los de Anxo Valcárcel no se conformarían y comenzaban enchufadísimos la segunda mitad, incrementando por medio de Oute tras un robo y por José de volea. Y seguido, el 1-4 en el minuto 50 que parecía sentenciar el encuentro.
Los locales no bajarían los brazos y Rodrigo en dos ocasiones se topó con el muro de Cristian, meta rival que había sustítuido en el descanso a Modesto. La recompensa llegó en el 79, cuando Josiño no perdonó un mano a mano. Solo un minuto después Kike Pérez volvería a extender transformando una pena máxima. Los locales no abandonarían el pundonor hasta el final y un doblete en el descuento de Javi Suances desde los 11 metros y en jugada personal pusieron la emoción y el definitivo 4-5.
Ficha técnica
CD La Purísima:
Samu; Diego (Rubén, m.58), Luis (Jacobo, m.51), David Valcárcel, Rodrigo, Nava (Docasar, m.51), Ramao, Lois, Jorge, Suances y Said (Josiño, m.75).
CD Velle:
Modesto (Cristian, minuto 46); José, Langa, Pikotas (Antón, minuto 22), Bruno Dacal, Hugo, Oute, Pitu Cid, Javito (Kike Pérez, minuto 58), David Meixeiro y Civile (Penín, minuto 58).
Goles:
0-1, m.32: Antón; 1-1, m.40: Rodrigo; 1-2, m.45: Javito; 1-3, m.47: Oute; 1-4, m.50: José, 2-4, m.78: Josiño; 2-5, m.80:Kike Pérez de penalti; 3-5, m.90: Javi Suances -penalti-; 4-5, m.90: Javi Suances.
Árbitro:
Daniel Cerreda. Amarillas a Langa y Dacal.
Incidencias:
Partido de Primera Futgal en Os Carrís.
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