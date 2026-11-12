Sylla, el eje del Córgomo

A sus 26 años, Thierno Syllla se ha convertido en una pieza importante en el líder Córgomo, siendo el tercer jugador que logra un hat trick en esta liga, el primero desde que llegó hace cuatro años a Valdeorras, tras su paso por el fútbol italiano, en el Pescara: “Allí no podía jugar por temas de papeles. Luego estuve en Almería jugando en la Preferente y fue ahí donde mi amigo Andrés me presentó al presidente del Córgomo. Hablamos, confié en su palabra y la verdad es que no me arrepiento de haber venido. Desde el primer día se han portado muy bien conmigo y me han ayudado mucho”.

El jugador senegalés se ha encontrado cada año con un entrenador diferente: “Sinceramente, me sentí cómodo con todos y lo que intenté siempre es intentar aprender de cada uno para mejorar. En mi primer año, con David Pérez, lo pasé bien y ya en Primera no habíamos empezado del todo bien, pero luego cogimos el ritmo de la competición”.

El Córgomo estuvo la pasada temporada a un penalti de dar el salto a la Preferente, algo que según Sylla “fue muy jodido”. “Es duro perder así, pero lo disfrutamos y nos sentimos orgullosos de lo que hicimos toda la liga”, añade.

En la actualidad, el equipo de Jorge Merayo se mantiene como líder invicto, a cuatro puntos de distancia del Celanova: “En este momento, la verdad es que estamos muy bien, pero habrá que seguir trabajando e intentar mantenernos ahí arriba para ascender, que es el objetivo de la temporada”.

Sin duda, la última victoria sobre el Vilariño fue demasiado cómoda, a tenor del resultado final (8-2). “Es verdad, pero nosotros en casa estamos muy fuertes e intentando mejorar un poco fuera”.

En las anteriores dos temporadas, Sylla anotó diez goles y actualmente ya suma siete: “El entrenador me da libertad para llegar arriba y al área en segunda línea, entonces eso me encaja perfectamente. Encima tengo muy buenos compañeros, confío en ellos y de ahí que cada vez que tienen la pelota voy corriendo para llegar al área, ya que en cualquier momento puedo recibir el balón. En lo personal, me adapto donde pueda ayudar al equipo y si no marco estando ganando, estoy contento igual. Hay que ir paso a paso, con calma. De proseguir en esta línea tenemos muchas posibilidades de ascender si Dios quiere”.

En cuanto a los rivales que pelean por ascender, Sylla mencionó a Celanova y Nogueira: “Me gustan mucho, aunque el Sporting no empezó bien y ahora está arriba, sin olvidar al Monterrei”.