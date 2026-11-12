Fervor Iberoamericano en El Pardo

Tuve el honor de asistir el pasado 6 de noviembre a la ceremonia de entrega del Premio Forum Europa 2026 por parte de Nueva Economía Forum a la Secretaría General Iberoamericana (Segib) en las personas que la desempeñaron desde su inicio de actividades en 2005: Enrique V. Iglesias, Rebeca Grynspan y Andrés Allamand, actual titular. Esta decisión obedecía al reconocimiento de la sociedad civil española por su contribución al fortalecimiento de la comunidad iberoamericana, por el desarrollo y el seguimiento de sus cumbres, por el impulso de la interlocución entre Europa y América Latina y por la construcción de alianzas en un entorno geopolítico en transformación. Para mí fue también el colofón a la celebración de la trigésima Cumbre Iberoamericana, clausurada el día anterior.

Tuvo lugar en el Palacio Real del Pardo y fue presidida por su majestad el rey Felipe VI

Tuvo lugar en el Palacio Real del Pardo y fue presidida por su majestad el rey Felipe VI, que pronunció un discurso de clausura digno del momento histórico que vivimos. Una intervención que comenzó recordando a Baltasar Gracián y una de sus memorables frases: “Por grande que sea el puesto, ha de mostrar que es mayor la persona” (y omito comentario alguno sobre la ausencia del presidente del Gobierno en el funeral de Estado por las víctimas mortales del accidente ferroviario de Urda). Ese aforismo pertenece a su célebre tratado de estrategia y comportamiento “Oráculo manual y arte de prudencia”, de 1647, cuya lectura acostumbro siempre a recomendar. Constituye una crítica a quienes dependen del título o del cargo para darse importancia. Defendía Gracián que el verdadero valor y la auténtica dignidad deben residir en las capacidades, virtudes y el carácter del individuo, que siempre deberían quedar por encima del cargo que le corresponda ejercer.

En esa misma línea, el jesuita aragonés dejó otra reflexión muy certera sobre cómo el comportamiento en el trabajo delata a quien no está a la altura: “Todos los que hacen del hacendado en el empleo dan indicio de que no lo merecían, y que viene sobrepuesta la dignidad”. Es decir, quien presume en exceso de su posición sólo demuestra que el puesto le queda grande (tres días antes, Óscar Puente anunció su dimisión como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible durante su comparecencia en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados…)

Escuchar, a continuación, de boca de nuestro jefe del Estado, palabras tan precisas sobre el proverbial papel que puede y debe desempeñar la comunidad iberoamericana en el contexto geopolítico mundial fue una llamada a la estabilidad institucional que precisamos para recuperar credibilidad tanto dentro como fuera de nuestras fronteras. La intervención de Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo, premiado en la edición anterior, ratificó el rol clave de quien lidera la monarquía parlamentaria, forma política del Estado español tal y como fija el párrafo tercero del artículo uno de nuestra Constitución.

Por esa razón no fue casual la referencia final a Jorge Luis Borges, el poeta y ensayista argentino, fallecido hace cuarenta años, cuando utilizó la palabra “fervor”. Ni más ni menos habló y enfatizó la expresión “fervor iberoamericano”. Fijó así los deberes para la próxima cita en 2028 en la República de Honduras. Esa es la “real” apuesta.