Tablas en el derbi entre UD Ourense y Pabellón disputado en Coles (1-1)
LIGA NACIONAL JUVENIL
Empate a un tanto en un derbi entre UD Ourense y Pabellón muy igualado, mismo resultado que el duelo entre el Ourense CF y el Areosa en Oira.
La segunda vuelta de la Liga Nacional Juvenil arrancó con el derbi ourensano entre la UD Ourense y el Pabellón, un encuentro que terminó en empate a un tanto. Los de Rubén García consiguieron avanzarse en el marcador a los dos minutos de la reanudación. Nico recogió un balón a unos 30 metros de portería tras un rechace rival, lo paró con el pecho y conectó una volea que acabó entrando pegado al poste. Poco después, los pabellonistas dispusieron de un mano a mano de David y un disparo de Ander para hacer el 0-2.
Tras las lesiones de los visitantes Lucas e Íker Regueira, el partido cambió y los de Alberto Nóvoa se fueron con todo a por el empate y recibieron su recompensa en el minuto 71 tras un saque de esquina que remató Ricardo en el segundo palo.
A partir de ahí, el partido fue un correcalles con transiciones de uno y otro equipo. En el tiempo de descuento, el Pabellón se quedó con uno menos por la justa expulsión de Melguizo tras cortar un ataque local. Al final, empate a un tanto en un derbi muy igualado, mismo resultado que el duelo entre el Ourense CF y el Areosa en Oira.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
LIGA NACIONAL JUVENIL
Tablas en el derbi entre UD Ourense y Pabellón disputado en Coles (1-1)
TERCERA FEDERACIÓN
El Barbadás, a seguir sumando ante el Alondras en Moaña
PREFERENTE FUTGAL
El Cented quiere reencontrarse con la victoria frente al Cultural Areas
Lo último
HISTORIAS INCREÍBLES
Ponte bajo la piel un microchip
Federación Gallega de Automovilismo
Galería | La gala del motor rugió en el Pazo
Proteger as pensões