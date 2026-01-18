Tablas en el derbi entre UD Ourense y Pabellón disputado en Coles (1-1)

La segunda vuelta de la Liga Nacional Juvenil arrancó con el derbi ourensano entre la UD Ourense y el Pabellón, un encuentro que terminó en empate a un tanto. Los de Rubén García consiguieron avanzarse en el marcador a los dos minutos de la reanudación. Nico recogió un balón a unos 30 metros de portería tras un rechace rival, lo paró con el pecho y conectó una volea que acabó entrando pegado al poste. Poco después, los pabellonistas dispusieron de un mano a mano de David y un disparo de Ander para hacer el 0-2.

Tras las lesiones de los visitantes Lucas e Íker Regueira, el partido cambió y los de Alberto Nóvoa se fueron con todo a por el empate y recibieron su recompensa en el minuto 71 tras un saque de esquina que remató Ricardo en el segundo palo.

A partir de ahí, el partido fue un correcalles con transiciones de uno y otro equipo. En el tiempo de descuento, el Pabellón se quedó con uno menos por la justa expulsión de Melguizo tras cortar un ataque local. Al final, empate a un tanto en un derbi muy igualado, mismo resultado que el duelo entre el Ourense CF y el Areosa en Oira.