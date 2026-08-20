Taboadela toma el relevo en el Campeonato Gallego de Montaña 2026

El Campeonato Gallego de Montaña 2026 avanza. El certamen autonómico de la Federación Galega de Automobilismo disfrutará este fin de semana de la quinta prueba puntuable de esta edición. Será en las carreteras ourensanas, con una Subida a Taboadela que alcanzará su séptima edición. La prueba que organiza la Escudería Taboadela vivió ayer el acto de presentación oficial, desarrollado en la Reitoral da Cultura de la localidad ourensana.

El programa arrancará el sábado por la mañana con las verificaciones administrativas y técnicas. Las primeras se celebrarán en la Casa de la Cultura de Taboadela, mientras que las segundas tendrán lugar en el polieportivo, espacio que también albergará durante todo el fin de semana el parque cerrado de los vehículos.

Ya por la tarde, a partir de las 15:00 horas, turno para la primera manga de entrenamientos, seguida de dos subidas oficiales. El domingo, la actividad se reanudará a las nueve de la mañana con la segunda tanda de entrenos, para dar paso después a la tercera y cuarta mangas oficiales de competición.

El trazado elegido discurrirá por la carretera OU-320, a lo largo de 3,7 kilómetros de asfalto. La salida se sitúa en el punto kilométrico 17,720, a 381 metros de altitud, mientras que la meta está ubicada en el kilómetro 14,020, a 582 metros.

Relacionado Llega la cita de Taboadela

Jacobo Senín, que lo ha ganado todo hasta el momento, llega como líder del certamen autonómico y gran favorito al triunfo en Taboadela. El piloto de Cuntis comanda la clasificación por delante del ourensano Abraham Vázquez, que ha logrado finalizar en el podio en las pruebas disputadas. Tercero en la clasificación marcha Alfonso Ventín y cuarto es Jesús López. En carrozados, Jorge Pérez manda con su Porsche, superando a Javier Carvallo y Rubén Blanco, mientras que Manuel Senra ocupa la cuarta plaza provisional.

Además, esta Subida a Taboadela rendirá homenaje a Antonio Adao, que en su memorial ofrece un trofeo especial para los tres mejores pilotos ourensanos en la clasificación general.