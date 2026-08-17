Llega la cita de Taboadela

La localidad ourensana de Taboadela ultima los detalles para acoger el próximo fin de semana, sábado y domingo 22 y 23 de agosto, la séptima edición de su ya clásica subida, una prueba puntuable para el campeonato regional y que organiza la escudería local.

El periodo de inscripción permanece abierto hasta esta misma noche, a las diez, y será pasado mañana miércoles, a las ocho de la tarde, cuando se haga pública la lista definitiva de participantes.

El programa arrancará el sábado por la mañana con las verificaciones administrativas y técnicas. Las primeras se celebrarán en la Casa de la Cultura de Taboadela, mientras que las segundas tendrán lugar en el Podio Deportivo, espacio que también albergará durante todo el fin de semana el parque cerrado de los vehículos.

Ya por la tarde, a partir de las tres, se disputará la primera manga de entrenamientos, seguida de dos subidas oficiales. El domingo, la actividad se reanudará a las nueve de la mañana con la segunda tanda de entrenos, para dar paso después a la tercera y cuarta mangas oficiales.

El trazado elegido discurrirá por la carretera OU-320, a lo largo de 3,7 kilómetros de asfalto. La salida se sitúa en el punto kilométrico 17,720, a 381 metros de altitud, mientras que la meta aguarda en el kilómetro 14,020, a 582 metros.

El desnivel total supera los 200 metros, con una pendiente media del 5,4%, lo que garantiza emoción y exigencia técnica para los participantes. La ceremonia del podio, ya con los ganadores de cada categoría, tendrá lugar en la plaza del Ayuntamiento.

En lo deportivo, se espera la presencia de los principales aspirantes del regional. En la categoría de no carrozados, el líder Jacobo Senín encabeza la tabla, seguido del celanovés Abraham Vázquez. Alfonso Ventín y Jesús López completan las primeras posiciones. En carrozados, Jorge Pérez manda con su Porsche, superando a Javier Carvallo y Rubén Blanco, mientras que Manuel Senra ocupa la cuarta plaza provisional.

Además, la prueba rendirá homenaje al memorial Antonio Adao, con un trofeo especial para los tres mejores pilotos ourensanos que logren destacar en la clasificación.