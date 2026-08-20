Gestiones en el concello

Hace unos días hice unas gestiones en el ayuntamiento de Ourense.

Me indicaron en la entrada que debía acudir a una oficina anexa al lado del ayuntamiento donde están unos soportales en vertical como toda la plaza.

Había una cola de gente fuera de las oficinas inmensa (ya que hasta que no te toque no se permite acceder a las mismas).

El turno hay que hacerlo de pie y en fila sin ningún asiento y con el calor de esas fechas.

Había gente más mayor que te pedía que le guardaras el turno porque no aguantaba de pie mientras buscaba algún saliente donde sentarse,también mujeres embarazadas y una persona con bastón que decidió marcharse porque tenía a su marido impedido en casa con una vecina y no podía esperar más. Volvería otro día si encontrara a alguien para que lo acompañara en su ausencia.

Pido a los políticos que ven todos los días a todas estás personas en los soportales que se pongan las pilas y lo solucionen.

Un poco de empatía; pensar si fuese su madre/padre o familia.

Gracias por su atención.

Paloma Álvarez Ulla

(Ourense)