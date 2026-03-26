Totó, el pulmón del Allariz

El Allariz es uno de los equipos que pelea por mantener la categoría y dentro de su plantilla se encuentra Alberto Conde Goncalves, Totó (31-8-2003) que ante el Antela B anotó su primer hat-trick, que le dio un poco de respiro: “Fue un partido complicado en su campo ante un rival que tiene un buen equipo, pero que por circunstancias, al igual que nosotros, se encuentra en esa posición, aunque tiene jugadores para estar más arriba”.

Otro de los problemas que tienen los alaricanos son el cúmulo de lesionados: “Si bien normalmente soy mediocampista, como tenemos varias bajas hay que improvisar”.

Totó lleva jugando en el club desde los ocho años: “Es algo que lo llevo en la sangre y es nuestra seña de identidad, la pertenencia”.

Analizar la temporada, que comenzó bajo el mando de Moncho Barge y actualmente tiene en el banquillo a Óscar Sabucedo: “Al final Moncho no estaba contento porque los resultados no acompañaban, pero tampoco creo que fuese culpa suya, ya que con las lesiones no teníamos un equipo ciento por ciento para tener un nivel alto y mucha gente del filial está experimentando, porque calidad tienen de sobra y esta categoría es lo que más suma”.

En las últimas semanas, se incorporaron Eze y Maxi que regresaban al club después de varios años: “Son dos pedazos de jugadores, por la experiencia que tienen, el ritmo, van al choque, tienen calidad y sobre todo saben lo que requiere jugar en Primera. En el vestuario todo el mundo los respeta y les hace caso”.

La liga

La visión del jugador del Allariz sobre el transcurrir de la liga “es ciertamente muy competitiva, todos los equipos tenemos un nivel similar, con pequeñas diferencias que es lo que marca este torneo y donde algunos jugadores podrían estar en otros clubes de mayor categoría”.

Quedan por delante siete jornadas, los alaricanos son quintos por la cola, a tan solo cuatro puntos de la última plaza de descenso: “Creo que tenemos equipo para seguir en Primera y mantenernos”.

Sobre el pobre bagaje de puntos en casa, donde apenas cosechó dos triunfos, Totó entiende que “por el tema de las lesiones juegues como local o fuera nos falta mucho, pero con Maxi y Eze reforzamos mucho al equipo vamos a intentar por lo menos no dejar escapar de nuestro campo ningún punto y de visitante competir. Ahora recibimos al Brollón y creo que no habrá problemas para ganar “.