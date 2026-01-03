Óscar Sabucedo, entrenador del Allariz: “Me pareció gente seria”

En la noche de ayer, el entrenador Óscar Sabucedo iniciaba un nuevo reto al frente del Allariz y curiosamente como le sucedía hace unos años en Xinzo de Limia con el Antela, tras ser cesado Moncho Barge al que ahora sustituye en su nuevo equipo. “Sin duda, coincidencias del fútbol”, dice el protagonismo de un mercado que no se ha parado durante las fiestas.

Tras su último paso en el filial del Arenteiro, “echaba en falta los banquillos. Cuando te gusta demasiado y tienes pasión por esto cuando no estás te falta algo siempre”.

Para que se concretara su incorporación, comenta que “me llamaron el viernes pasado por la tarde, el sábado estuvimos hablando y el domingo llegamos a un acuerdo, fue más sencillo de lo esperado. Me pareció gente seria y lo que me propusieron me pareció interesante y un buen proyecto. Lo que ellos querían coincidía bastante con la idea que tengo del fútbol, de cómo lo llevo en los entrenamientos”.

Sin duda, más allá de los anteriores equipos donde estuvo entrenando, el Allariz no deja de ser un tanto peculiar: “Solo tienen gente de la comarca o de la zona y todos se conocen, son buenos amigos, pero evidentemente tiene, como todo, sus cosas buenas y otras evidentemente un poco más negativas. Tengo una forma de ser y de entrenar que va conmigo y va a ser siempre así. El fútbol lo vivo de una manera y de momento pienso que me lleva dando buenos resultados, el día que no sea así seguramente no entrenaré, porque no me tendrá alicientes”.

A los 50 años, Óscar Sabucedo ya sabe como tratar con gente muy joven, como en la inmensa mayoría de la plantilla alaricana: “El fútbol lo puedes ver de muchas maneras, pero yo la entiendo de una forma muy sencilla, en la que hay que trabajar, pero también se trata de ir actualizándote un poco con los tiempos, de adaptar un poco los entrenamientos a lo que se hace hoy en día, no como era antes, que llegabas a la pretemporada y primer mes era solo correr y correr”.

La idea en el seno del Allariz es la de mantener la categoría “y como cualquier club intentar hacerlo lo mejor posible para quedar lo más arriba que se pueda. Si puedes quedar décimo no en el puesto 13”.

En cuanto a la categoría, “tengo visto los partidos que suele poner en Telemiño, pero en directo ninguno. Los que nos queda por delante me imagino que será como todas, muy dura, donde todos los equipos intentarán pelear, los que estén por arriba mantener esa posición y los de abajo intentar escapar de la quema. Serán todos partidos muy disputados en los que le ganas o pierdes con cualquiera”.

No será el Allariz el único que estrene técnico. El Maside ficha a Mindo Surribas, que ya estuvo en el club hace algunas temporadas.