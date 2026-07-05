El Trail de Sandiás no falla

Adrián Rodríguez, que fue el ganador de la prueba, bajando una de las rampas del trail disputado en Sandiás.

El Trail de Sandiás se impuso al sofocante calor y cumplió su novena edición con casi un centenar de valientes que completaron el recorrido y a los que hay que sumar los andarines que se inscribieron para la caminata.

Los organizadores, con Pablo Feijóo a la cabeza, diseñaron un recorrido exigente de casi 12 kilómetros (11,5), pero lo mejor para los participantes fueron las muchas zonas de sombra que permitían minimizar los riesgos y no castigar todavía más a los corredores. 86 fueron los que llegaron a meta.

Adrián Rodríguez fue el mejor y se impuso con un tiempo de 1:06.03, con más de tres minutos de ventaja sobre Saturnino González. Completó el podio Miguel Pulido. Entre las féminas, la mejor fue Conchi Conde, que entró en meta con un tiempo de 1:26.19. Carolina Otero y Yolanda Souto la acompañaron en el podio de una prueba que sigue haciendo méritos para ser fija en el calendario.