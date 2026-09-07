Triunfo sobre la hora de la UD Barbadás e inicio de algo más grande

La UD Barbadás inauguró ante el Ribadumia, en Os Carrís, su regreso a la Preferente Futgal con un partido en el que derrochó intensidad, goles y emoción. Su nuevo entrenador, Luis Vilachá, solo mantuvo de inicio al experimentado defensa, Pablo Corzo, como único eslabón con respecto a la campaña anterior en Tercera Federación.

El arranque fue espectacular. En el minuto 4, Litos celebró su vuelta al Barbadás con una obra de arte: telegrafió un precioso globo desde fuera del área ante el que el meta visitante Iago nada pudo hacer. Sin embargo, la alegría local fue efímera. La réplica del Ribadumia llegó solo cuatro minutos después, cuando Grego enganchó un potentísimo disparo lejano que restableció las tablas.

Lejos de venirse abajo, el equipo de Vilachá volcó su juego hacia las bandas. Dalama cedió atrás a Litos, que estuvo a punto de marcar. El aviso fue el preludio del segundo tanto azul. Íker Pérez aprovechó con astucia un rechace del portero rival en el área chica (2-1). En el minuto 33, el propio Litos se puso la capa de héroe al salvar en la misma línea un cabezazo visitante.

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Cuando el tiempo reglamentario de la primera mitad se cumplía, el Ribadumia asestó un golpe psicológico. Una gran asistencia la aprovechó Grego para el doblete, tras recortar a Samba.

La segunda parte fue de Barbadás, al que le funcionaron los cambios. Tras avisar Cougil en una internada, Litos, Dani y también Héctor, el punto José Pérez fabricaba, a la media vuelta, un voleón a la escuadra que significa la victoria y el principio de algo más grande.