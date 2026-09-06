Regreso al pasado del Barbadás

Luego de tres cursos en Tercera Federación, el Barbadás vuelve a la Preferente con un proyecto renovado. Los azulones inician el curso liguero recibiendo en Os Carrís al recién ascendido Ribadumia y lo harán con toda la plantilla al completo.

No será el primer encuentro oficial de los de A Valenzá, ya que la semana pasada disputaron la fase previa de la Copa Diputación frente al Córgomo, donde cayeron eliminados al caer 2-0 en el campo de O Bañadoiro.

En cuanto al rival, Luis Vilachá, técnico del Barbadás, comenta que “es un equipo que acaba de subir, pero que tiene buenos jugadores, a varios de ellos los conozco de otras temporadas de jugar contra ellos. Es cierto que es el primer partido y todavía no tenemos referencias de haberlos visto contra otros rivales. Lo que tenemos claro es que el Ribadumia siempre ha sido un equipo que compite muy bien y que le gusta proponer, por lo que esperamos un partido complicado. Además, a nivel defensivo seguro que va a estar a un nivel muy fuerte, y va a aprovechar cualquier opción para ganarnos”.

Vilachá hace hincapié en el hecho de empezar la liga en casa: “Para nosotros es muy importante empezar en Os Carrís, sabemos que en cualquier categoría es muy importante hacerse fuerte en casa y la Preferente no es una excepción, por lo que tenemos que salir con todo para conseguir el mayor número de puntos en nuestro feudo”.

Después de un año muy complicado, el Barbadás quiere recuperar la confianza con un proyecto muy joven, en la que el objetivo es competir y formar jugadores.

Os Carrís, 18:00 horas.