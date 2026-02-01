Triunfo sólido del Barco ante el Viveiro (0-2)
SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA
El cuadro valdeorrés del CD Barco se sobrepuso a las importantes bajas para vencer en el difícil campo de Cantarrana al Viveiro
El Centro de Deportes Barco sumó tres puntos de mérito en su visita a Viveiro tras imponerse por 0-2 en un encuentro claramente condicionado por el estado del terreno de juego. La hierba alta y un bote muy irregular del balón dificultaron en todo momento la circulación y propiciaron un partido muy disputado, con numerosas luchas y segundas jugadas.
Tras diez primeros minutos de tanteo, el Viveiro apenas consiguió generar peligro sobre la portería visitante. El Barco trató de acercarse principalmente a balón parado, aunque sin ocasiones claras en la primera mitad, en un contexto en el que dominar el juego era complicado
El conjunto barquense salió con más intención tras el descanso y pronto estuvo cerca de adelantarse con un disparo que se estrelló en el larguero. Poco después llegó la réplica local, en un despiste defensivo del Barco que terminó con un remate del Viveiro al palo. Esa acción espoleó a los locales, que apostaron por un juego más directo y apretaron durante varios minutos.
Gol de Sidibé
Aun así, el Barco dispuso de oportunidades de sobra para marcar antes del gol de Sidibé en el minuto 69. El delantero valdeorrés aprovechó un balón botando dentro del área para firmar un auténtico golazo. Los rojillos sentenciaron nueve minutos después por medio de Ariel, tras batir a Ayoub desde el punto de penalti. Miguel y Óscar Martín tuvieron varias ocasiones para ampliar la ventaja. El próximo fin de semana el Barco jugará ante el Boiro en Vista Alegre.
Ficha técnica
Viveiro CF:
Ayoub, Jorge, Diego, Lansade (Koval, min 73), Rolle, Schneider (Henri, min 73), Álex Cabarcos (Alberto, min 79), Jacobo (Carlos, min 73), Uriarte, Xoel y Jose.
CD Barco:
Imanol, Andrés, Raúl Paz, Brian Castro (Ariel, min 63), Sidibé (Carlos Cruz, min 76), Manu (Óscar Martín, min 63), Noel, Miguel Freiría, Juanma Justo (Marcos Vilachá, min 90), Rabil y Brian Bailón.
Goles:
0-1 Sidibé, min 69;
0-2 Ariel, min 78 de penalti.
Árbitro:
Brais García de Santiago. Tarjetas amarillas a Jacobo, Jose Manuel, Carlos y al técnico Alberto López por el Viveiro. Brian Bailón, Andrés y Óscar Martín por el Barco.
