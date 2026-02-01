Triunfo sólido del Barco ante el Viveiro (0-2)

El Centro de Deportes Barco sumó tres puntos de mérito en su visita a Viveiro tras imponerse por 0-2 en un encuentro claramente condicionado por el estado del terreno de juego. La hierba alta y un bote muy irregular del balón dificultaron en todo momento la circulación y propiciaron un partido muy disputado, con numerosas luchas y segundas jugadas.

Tras diez primeros minutos de tanteo, el Viveiro apenas consiguió generar peligro sobre la portería visitante. El Barco trató de acercarse principalmente a balón parado, aunque sin ocasiones claras en la primera mitad, en un contexto en el que dominar el juego era complicado

El conjunto barquense salió con más intención tras el descanso y pronto estuvo cerca de adelantarse con un disparo que se estrelló en el larguero. Poco después llegó la réplica local, en un despiste defensivo del Barco que terminó con un remate del Viveiro al palo. Esa acción espoleó a los locales, que apostaron por un juego más directo y apretaron durante varios minutos.

Gol de Sidibé

Aun así, el Barco dispuso de oportunidades de sobra para marcar antes del gol de Sidibé en el minuto 69. El delantero valdeorrés aprovechó un balón botando dentro del área para firmar un auténtico golazo. Los rojillos sentenciaron nueve minutos después por medio de Ariel, tras batir a Ayoub desde el punto de penalti. Miguel y Óscar Martín tuvieron varias ocasiones para ampliar la ventaja. El próximo fin de semana el Barco jugará ante el Boiro en Vista Alegre.