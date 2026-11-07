El Trives blinda su portería

El Trives, líder del grupo I de la Tercera Futgal, es el único equipo de las categorías sénior en el fútbol autonómico que mantiene su portería a cero. El conjunto través lleva disputadas seis jornadas de liga y cuenta sus partidos por victoria, a lo que hay que sumarle que cuenta con la delantera más goleadora del grupo, con 33 tantos.

Roberto Rodriguez, el entrenador, que afronta su tercera campaña en el club tras caer en la categoría de plata por un gran número de arrastres, habla de este éxito. “No deja de ser curioso, porque los partidos se van jugando y tú sales al campo a ganarlos todos, sin pensar en mantener la portería a cero, pero la verdad es que todos salieron muy bien y ahí están los números”.

El portero del cuadro biquero es Alejo, que hasta el momento acumula 540 minutos sin encajar, aunque para su técnico no es todo mérito del guardameta. “En este equipo atacan todos y defienden todos, son 11 titulares y cinco jugadores más en el banquillo, por lo que la defensa, el centro del campo y el ataque tienen su importancia. El portero, en una acción concreta salva un gol, y Alejo nos está aportando mucha seguridad, pero el trabajo es de todo el equipo”.

Más allá de estos números positivos, por el momento circunstanciales, el Trives intentará dar el salto a Segunda. “Estoy arrancando mi tercera temporada aquí y este año tenemos una buena base con gente de la zona. Son chavales muy comprometidos respecto a años anteriores, porque ya no es solo jugar, también venir a entrenar cada martes y cada viernes ”.

Volviendo al “0” en el casillero de goles encajados, el entrenador apostilla: “Al principio, lo de no encajar se lo tomaron un poco de copa, porque juegas el primer partido y no encajas y vienen los siguientes y tampoco y así seguimos. Además, no es que ganamos por uno, sino que estamos goleando. Esto, que ha empezado de broma, está creciendo como una bola de nieve. Es un hito que en principio no se tenía en cuenta y ahora sí. Creo que las cosas se están haciendo bien y aunque los chavales se lo pueden tomar un poco a risa, hay que pensar en conseguir los siguientes tres puntos, que son importantes para seguir en la cabeza. Para mí, que nos marquen un gol o dos no me va a cambiar la cara de felicidad siempre que continuemos ganando. Cuando encajemos el primero, tal vez los jugadores puedan sentirse un poco defraudados por querer seguir la racha, pero lo importante es ganar para continuar manteniendo la ilusión de poder ascender A segunda Futgal”.