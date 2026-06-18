La UD Ourense y el Barbadás suman fuerzas con un convenio

La Unión Deportiva Ourense y la Unión Deportiva Barbadás han firmado un convenio estratégico de filialidad que marca un antes y un después en la estructura futbolística de ambos clubes. Mediante esta alianza de una temporada con opción a renovación, la UD Barbadás pasa a funcionar como el filial oficial de la UD Ourense. Esto facilitará un salto madurativo y competitivo idóneo para los jugadores formados en la cantera rojilla que aspiran a consolidarse en el primer equipo en la Primera Federación.

El acuerdo, gestionado por las directivas de ambas entidades, se presentó formalmente en la grada del Estadio de O Couto. Esta unión no solo tiene una dimensión estrictamente deportiva, sino también una profunda vocación social de vertebración provincial.

"Facer provincia" a través do fútbol

El presidente de la UD Ourense, Javier Orbán, se mostró profundamente satisfecho con la firma de este contrato, destacando que el objetivo prioritario es que los jóvenes de la provincia tengan una línea clara de progresión: "Máis que un convenio, isto é unha unión de forzas. É un proceso que madura durante anos e que por fin se plasma. O que buscamos é que os nosos nenos teñan onde chegar, facer provincia", apuntou Orbán.

El máximo mandatario rojillo señaló también que la sintonía con la directiva del Barbadás es total y que se buscará un impulso social mutuo, deseando que "a xente da UD Ourense sinta o Barbadás como algo propio, e a xente do Barbadás sinta o Ourense como algo propio; que estar sentado na bancada dos Carrís ou do Couto sexa o mesmo".

Por su parte, el presidente de la UD Barbadás, Pablo Campelo, agradeció la confianza depositada por la directiva ourensana y se mostró convencido del éxito de la alianza. Campelo manifestó que este paso estratégico hará que ambos clubes sean "máis fortes", aprovechando no solo la proximidad geográfica, sino también una filosofía de trabajo muy compartida.

"Un puente necesario para el talento ourensano"

En el plano puramente deportivo, la filialidad resuelve una carencia histórica en la estructura de la UD Ourense: el vacío competitivo que existía para los futbolistas que terminaban su etapa juvenil y necesitaban rodaje antes del exigente fútbol profesional de la Primera Federación.

Fernando Currás, director de fútbol de la UD Ourense, explicó que el cuerpo técnico de la UD Barbadás trabajará en una dinámica muy similar a la del primer equipo rojillo. Esto garantizará que el día a día de los jugadores sea un espejo de la realidad profesional que se van a encontrar más adelante. Currás destacó el crecimiento de la cantera —con varios jóvenes ya asentados con protagonismo en el primer equipo— e indicó que este paso era fundamental en la pirámide del club.

"A posibilidade dese punto intermedio entre a etapa xuvenil e o primeiro equipo era algo que parecía que tiña que existir. Estamos construíndolle un camiño ao talento ourensán para facelos mellores", afirmou Currás. Además, el director de fútbol reconoció que en los últimos años la entidad había echado en falta una herramienta de promoción como esta y adelantó que el beneficio será inmediato, revelando que incluso algunos jugadores que habían salido de la base en el pasado "están a tempo aínda de volver a casa e continuar o que habían arrancado".

Con categorías de base asentadas en el máximo nivel, la UD Ourense pretende que cualquier niño que comience en el fútbol 11 infantil vea todo un proceso claro y estructurado para cumplir su sueño de defender la camiseta rojilla en O Couto.