La UD Logroñés, nueva prueba exigente para la UD Ourense

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A la tercera va la vencida. Eso quieren pensar en la UD Ourense, que tras caer ante la Ponferradina y el Mirandés, intentará sumar los primeros puntos en la categoría frente al Logroñés en el estadio de O Couto. No lo tendrán nada fácil los unionistas, ya que los riojanos han ganado los dos partidos que han jugado y ocupan la tercera posición en la tabla.
Juan Carballo, entrenador de la UD Ourense, analiza al conjunto visitante: “El Logroñés es un equipo muy vertical y cada vez que es capaz de recuperar la pelota en campo rival, no va para atrás, ya que intenta llegar con mucha gente a zonas de remate. Además, defensivamente, en los primeros 65 minutos de los dos partidos que han jugado, lo han hecho a un ritmo altísimo, ya que planten situaciones de duelos en todo el campo. Por todo ello, nosotros tenemos que intentar reducir las pérdidas no forzadas y saber que si entramos en el juego de transiciones, ellos, seguramente, sean mejor que nosotros en esa dinámica de partido. Además, tenemos que igualar su ritmo de competición, de lo contrario estaremos muy lejos”.
En la pasada jornada, el capitán Champi no fue de la partida, pero esta tarde será titular. “Mañana (por hoy) juegan en el Ourense, Champi y diez más. El que venga a O Couto que sepa que Champi va a jugar. Creo que entre todos tenemos que entender que para que esto vaya bien, a veces hay un problema en el enfoque y se dice que Champi o Varo, que llevan muchos años en el club, tienen que jugar porque nos trajeron hasta aquí. Evidentemente, ese es un motivo y otro es que son necesarios para que el Ourense haga 45 puntos y salve la categoría”, apunta el técnico rojillo Juan Carballo.
En los unionistas no serán de la partida, Mateo Gandarillas, Viti, Cabrera y Baldrich. Además, entran en la convocatoria los juveniles Mauro Varela y Iago Feijóo.
Por otro lado, Unai Mendia, entrenador del Logroñés asegura: “Que nadie se equivoque. Me espero un partido de todo, menos fácil. Vamos a encontrar un equipo, seguramente, con el cuchillo entre los dientes, por lo que espero la mejor versión de la UD Ourense, sobre todo en intensidad y en hambre”. Mendia tiene las bajas de Marí y Val, pero recupera a Berto.
El defensa unionista Noel Cabanas comenta el inicio de liga de su equipo: “Penso que a xente ten que entender que isto é un proceso de adaptación. Ao final, somos moitos xogadores da tempada pasada e tamén hai moitos xogadores novos, polo que todo require un proceso de adaptación. Ademáis, considero que o público é un factor capital para conseguir os tres puntos. Cada vez hai máis química entre os xogadores do ano pasado e os novos. Ao final, cada semana é un mundo, como quen di. Preparamos cada partido semana a semana e penso que os adestramentos nos permiten chegar o máis preparados posible para conseguir mañá (por hoy) os primeiros tres puntos”.
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