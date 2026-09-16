La UD Ourense y un conjunto de futbolistas ourensanos en un día para golear todos en la misma portería

El estadio de O Couto deja este miércoles a un lado la competición, la tensión por los puntos y las rivalidades para remar todos a una. El motivo no puede ser mejor. El césped ourensano se prepara para, desde las 20:30 horas, acoger un amistoso que respira solidaridad por los cuatro costados. Y es que el fútbol provincial se une en la lucha contra la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) con un encuentro a beneficio de Aodemper (Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple, Párkinson y Enfermedades Raras) entre la UD Ourense y un combinado de jugadores de equipos ourensanos. El precio de la entrada es de 5 euros, e irán destinados íntegramente a la asociación, que se encarga del apoyo y el acompañamiento a las personas y familias afectadas por la ELA.

Un partido que tiene a mucha gente detrás, empujando para que todo salga bien. Y un impulsor, que es Álvaro Selas, exjugador del fútbol provincial y paciente de ELA desde hace un año. Su empeño por organizar un evento de este tipo tendrá sus frutos. Para que así sea, le han ayudado buenos amigos, como el entrenador Javi Rey, excompañero, extécnico y buen amigo de Selas y que será el encargado de dirigir al combinado ourensano, junto al propio impulsor.

La iniciativa se puso en marcha como una idea para ayudar a Selas a mantenerse activo con alguna actividad relacionada con el fútbol, el deporte que siempre ha formado parte de su vida. En un principio, se pensó en algo modesto, con amistades y antiguos compañeros. Más tarde apareció una posibilidad más ambiciosa, que participase el primer equipo de la UD Ourense y se viera las caras ante una selección provincial formada por: Diego García y Markitos (Ourense CF); Pablo Corzo, Albertito, José Pérez y Eiró (Barbadás); Enio y Jorge Aires (Verín); Diego López y Álex (Córgomo); Martín Lamelas, Ocampo y Toño (Arenteiro); Marcova, Rubén Arce, Adrián Presas y Joni (Arnoia); Germán Pérez (Nogueira); Pablo Nóvoa (Velle); Marcos Vilachá y Carlos Cruz (Barco); Miguel Peral, Izan, Borja Atanes y Charly (Auriense CA); Diego Rivera y Javi Gallego (Celanova).

El encuentro será arbitrado por Borja Cardoso, Brais Rodríguez y Hugo Alcázar. Antes, tiempo para la solidaridad, que se vuelve a dar la mano con el fútbol para no dejar a nadie atrás. Ninguno se pone de perfil. Futbolistas y aficionados se preparan para un partido que no tendrá perdedor y que tendrá muchos ganadores. UD Ourense y un combinado de futbolistas de equipos provinciales le meterán unos cuantos goles a la ELA. Y serán los más celebrados.

O Couto, 20:30 horas.