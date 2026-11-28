Veintitrés puntos son los que hay de diferencia entre el líder Lugo y el colista UD Ourense. Esta tarde, ambos equipos se miden en el Anxo Carro en un derbi claramente desigual. Mientras que los lucenses están llevando una temporada casi perfecta, los unionistas están a ocho puntos de la permanencia y necesitan sumar para no descolgarse de la zona de salvación. Sobre el papel, parece que no hay color, pero esto es fútbol y puede pasar de todo.

Si los de Agustín Ruiz repiten el buen partido realizado ante el Racing de Ferrol, seguro que van a tener opciones de dar la sorpresa. “La pasada jornada creamos innumerables ocasiones, pero tuvimos mala fortuna con tres palos. Sin embargo, está claro que todo parte de la solidez y el orden defensivo. Si no encajas tres goles, ganas el partido. En todos los encuentros vas a generar ocasiones, pero si recibes tres tantos es tremendamente difícil sumar, salvo que tengas un talento abismal arriba. El equipo necesita verse en la misma situación en la que compitió contra el Racing o en Pontevedra, sabiendo que le puede ganar al rival, pero sin despistarse ni dos minutos porque contra el líder eso te penaliza al cien por cien”, comenta el entrenador de la UD Ourense.

En cuanto al Lugo, Ruiz es consciente de que hay que centrarse en uno mismo y no en el rival: “Tengo muy claro que debemos centrarnos en nosotros mismos. Desde que llegué busco que el equipo asimile más automatismos, esté mejor ordenado y haga lo que le pedimos. El Lugo está haciendo una campaña espectacular y tiene la obligación de ganar, pero nosotros tenemos que intentar ser cada día un equipo mejor y más difícil de batir”.

Tras completar el último entrenamiento de la semana en el Pabellón, los unionistas continúan con las bajas de los lesionados de larga duración Rufo y Viti (que ya empieza a hacer parte del entrenamiento con el grupo); y Lucas Puime y Cristian Carro, que ayer realizaron carrera continua y sigue recuperándose de sus respectivos problemas musculares.

En el bando contrario, el Lugo de los ourensanos Borja Fernández (entrenador), Diego Seoane (entrenador asistente), Héctor Otero (preparador físico) y el centrocampista Pablo Parrilla, tiene las ausencias de los lesionados Arturo Palma, Kevin Presa y Nájera; y el sancionado Alberto Ulloa.

Desplazamiento a Lugo

La UD Ourense no estará sola en el Anxo Carro y más de dos centenares de aficionados viajarán hasta Lugo. “Ver a tu gente apoyándote fuera, como pasó también en Pontevedra con 400 personas, le da un impulso enorme al futbolista. Cuando las cosas van mal, te siguen animando y te ayudan a estar mucho más cerca de rascar algo positivo”, apunta el técnico rojillo Agustín Ruiz.