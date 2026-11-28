Compartida con nuestros vecinos portugueses, que se acapararon sus mayores elevaciones, por los 1.500 metros, esta sierra se ha convertido, por tener todas las orientaciones, en la meca del parapente internacional. Un otoñal día, cuando menos los años pesaban, la recorrimos Aser Gil, Amando Vázquez y yo, de sur a norte, pesadas mochilas con parapente a espaldas, dando en el trayecto como pequeños saltos o vuelos cortos, uno definitivo, antes de que virase el viento, por la ladera norte para arribar al aterrizaje, ellos dos, que yo por menos experto o más cagado me quedé a mitad del trayecto. Fue como una aventura en la que ni al trote se iba sino que a la carrerilla porque el se iba poniendo el Sol. Una experiencia inolvidable que me valió seguir en el deporte de volar sin otra asistencia que la del viento o cuando faltaba, se hacía como un descenso que por planeo llegabas al aterrizaje. Llovieron un montón de años, y antes de tal aguacero de edad, sobre todo para el que suscribe, Aser sufrió un grave accidente volando en el sur de la montaña, del que solo el tesón de un carácter indomable le sacó en interminables sesiones de fisioterapia, con la colaboración de un lazarillo como José R. Araujo, a la sazón ambos los dos funcionarios del Concello. Nadie se explica el milagro de quien destinado parecía a una silla de ruedas, pero al que la fe y la decisión hizo que retornara a la plena autonomía. Hoy Amando vuela menos porque, por docentes razones, reside en Ceuta, pero Aser ducho en experiencias, continúa por estos cielos, mientras yo me despedí sin fijar fecha.

Hace unos días, de solar esparcimiento. paseando por la roma cima del Larouco, entre los 1.200 y los 1.500, ya nos adentrábamos en España, ya en Portugal donde en aquellos años de fronteras semi abiertas no tenían esa libertad los ciudadanos de pasar la frontera así como así, cuando los aldeanos lusos de Montalegre, Gralhas, Solveira o Vilar de Perdices contrabandeaban con los galaicos de Vilamaior, A Boullosa, Baltar, Cualedro, Lucenza o a Xironda. burlando a carabineros, guardinhas o al mismo ejército que se opusiera. Fueron esas rutas del contrabando que dominaron unos paisanos que a la zona dieron una cierta prosperidad en años de hambruna postbélica, burlando ese telón de acero que los vencedores de la guerra habían fijado con Portugal.

Volvimos a recuperar a Parra después de su fallida inmersión por tierras del sur donde nos parecía definitivamente perdido.

Una circunvalación de una decena de kilómetros por la nombrada cima nos lleva a seis antes de que las inclementes lluvias aparecieran, en un día de solaina, y casi a brazo desnudo, por pista, a veces pedregoso camino, cortafuegos como línea de frontera y pista hendida por el aguacero para dominar, desde el valle del embalse do Alto Rabagäo, al del rio Cávado, de Vilar de Perdices, de Monterrei, de la Alta Limia, del Salas y esa rectilínea que marcan las crestas de las sierras del Pisco, Pena y Xurés.

En lugar de un serrano llantar que parecería lo apropiado nos hallamos a manteles en la casa de turismo rural a Rousía, de recio y paciego edificio donde Carlos Parra, el conocido chef que se nos vino del Hotel de montaña en Xares a la estación ferroviaria de Baños de Molgas, primero, donde se lució en su restaurante, mientras los comensales se esparcían por el museo del celebrado humorista Moncho Borrajo; luego Parra se mudó al Castelo de Maceda, se fue al sur por las tierras onubenses de Almonte-Rocío, y retornó a estas galaicas donde sigue ofreciendo su gastronomía en Baltar jueves, viernes, sábados y domingos. Volvimos a recuperar a Parra después de su fallida inmersión por tierras del sur donde nos parecía definitivamente perdido. Carlos, bienvenido, parecen decirle sus clientes que con la fidelidad debida a quien bien de palabra te trata y te colma con lo más exquisito de su cocina en esa pétrea casona de a Rousía, al resguardo de la serra do Larouco donde los naturales situaron en aquellas cimas a sus tan venerados dioses, ya fuera desde o castro da Boullosa, o desde el de A Moura-Pedrosa, por Lucenza, o desde el mismo y mítico castelo da Rainha Lupa en la sierra paralela de Gomariz.