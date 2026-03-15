La UD Ourense sin pólvora ante el Langreo (1-0)

Rufo volvió a ser uno de los mejores jugadores de la UD Ourense pero no tuvo suerte en las ocasiones para marcar

Paso atrás para acercarse todavía más a la clasificación final para el play off. La UD Ourense no logró puntuar en su visita a un necesitado Langreo por la permanencia en un partido marcado por el mal inicio en el mismo y el error defensivo que provocó encajar un gol a los dos minutos de juego. Además, también hubo falta de acierto en el remate ante la portería rival cuando el conjunto unionista se repuso y volvió a mostrar su mejor imagen durante muchos momentos del partido.

Con la derrota del Coruxo afrontaba el partido el conjunto de Borja Fernández manteniendo la plaza de play off de ascenso y con la oportunidad de poner tierra de por medio con los perseguidores, pero el inicio de partido no fue el deseado por la falta de intensidad y concentración que provocó que una serie de varios malos despejes tras un córner en la primera jugada de partido, el Langreo se adelantase en el marcador en la que a la postre fue la jugada que desniveló el partido.

Y ese gol todavía dejó más dubitativo al conjunto ourensanista en defensa, que tras otra mala salida de balón defensiva pudo costar el segundo gol, pero Vizoso lo salvó para dejar el choque abierto a la reacción unionista. Una reacción que tras ese primer cuarto de hora de zozobra llegaría con el balón, dominando el juego, presionando por momentos al rival y con el dúo ofensivo Justino y Rufo al que solo le faltó una dosis de suerte en el remate final porque ocasiones generaron suficientes para empatar y hasta ganar el partido.

La primera en el minuto 16 que Adrián Torre hizo una gran intervención para evitar el gol de Rufo tras una gran jugada combinativa y con un buen remate de cabeza del delantero ourensanista. Pero solo seis minutos después Justino frotó su lámpara maravillosa para inventarse otra jugada por banda y de nuevo Rufo se encontró en su remate a Adrián Torre y en el rechace también el portero del Langreo impide con otra intervención en el remate de Youssef. Hasta el descanso el dominio de la UD Ourense se mantuvo, pero con menos presencia y claridad en la portería local.

Y tras el descanso con los cambios de Borja Fernández buscando la reacción y arriesgando en su planteamiento se esperaba que el empate como mínimo pudiese llegar en cualquier momento. Justino volvió a aparecer y logró realizar otra jugada con un centro que no encontró rematador en boca de gol en otro aviso del conjunto ourensanista, que a su vez arriesgaba en defensa y vivía situaciones de falta de concentración que amenazaban a Vizoso. No fue un período de tanta presencia ofensiva como en los mejores momentos del primer tiempo, pero también se reclamó un posible penalti sobre Rufo en el minuto 77.

En los últimos minutos, Borja Fernández todavía arriesgó más quitando a Lucas Puime por Fer para buscar el empate. El Langreo metido atrás defendiendo el gol y con la UD Ourense volcada fue como se desarrolló el último cuarto de hora de partido en el que ocasiones de gol no hubo muchas por la dificultad para encontrar espacios en una defensa tan poblada, pero sí la UD Ourense tuvo la necesaria y clara para como mínimo regresar a un Ourense con punto.

Doble ocasión final

Fue una doble ocasión, casi la última jugada del partido en la que ni el remate de Busto primero, ni Fer después, pudo batir a un Adrián Torre que se convirtió en el jugador determinante en el partido por su buena actuación. La UD Ourense volvió sin puntos, pero manteniendo plaza de play off de ascenso.