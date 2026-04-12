La UD Ourense quiere asaltar Riazor ante un líder Fabril casi ascendido

Cita histórica la que tiene este mediodía la UD Ourense. Los unionistas visitarán por primera vez el estadio de Riazor para enfrentarse al líder Fabril y no lo harán solos, ya que se prevé que más de 800 aficionados acudan a A Coruña. Los tres autobuses, que puso a disposición el club, están completos y el resto de seguidores rojillos acudirán en tren y en coche.

La UD Ourense afronta el choque en la cuarta posición, mientras que el filial deportivista podría acabar la jornada en Primera Federación. El técnico ourensanista Borja Fernández comenta que “vamos a jugar en un escenario bonito y contra el líder, pero no nos podemos despistar porque tenemos por delante tres puntos más que casi nos meterían de lleno en el play off. El hecho de jugar en Riazor, un estadio de Primera División, es una bonita experiencia para los chicos y para mí, pero prefiero centrarme más en que el césped estará muy bien y que las dimensiones son similares a las de O Couto”.

Fernández defendió los colores del Deportivo en la temporada 2011-12, aunque reconoce que “no he pensado mucho en mi regreso, me gusta vivir las cosas y cuando esté en Riazor seguro que estaré más emocionado de lo normal, pero no mucho más, para poder pensar con claridad”.

En el bando contrario, el técnico Manuel Pablo, que fue compañero del ourensano en el Dépor, comenta que “viene Borja, que ha reconvertido a este Ourense que empezó mal, le costó adaptarse, pero está acabando muy bien. Están ahí por méritos propios. Son un equipo muy asociativo, tienen mucha regularidad en las cosas que hacen, no cambian su idea e incluso arriesgan en presiones altas. Hay que intentar parar sus circulaciones, porque si son capaces de llegarnos a zonas altas, empiezan a meter a mucha gente en el área y ahí son buenos y fuertes”.

En la UD Ourense no serán de la partida los lesionados Jaichenco y Viti. Además, Justino y Noel todavía no están recuperados. Mientras, en el Fabril no estarán Hugo Ríos, Canedo, Garrido, Ferreiro y Cortés. Vuelven Nájera y Enrique, tras cumplir sanción.