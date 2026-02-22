La UD Ourense regresa a O Couto 42 días después

Después de 42 días, la UD Ourense regresa a su casa, el estadio de O Couto. La espera ha merecido la pena, ya que el nuevo césped luce como una alfombra verde y los rojillos quieren estrenarlo con una victoria frente al Rayo Cantabria, el filial del Racing de Santander. Borja Fernández, entrenador de los ourensanos, admite que “teníamos muchas ganas de volver a casa, ya que llevamos cinco jornadas jugando fuera de O Couto. En la primera vuelta contra el Rayo Cantabria (1-1 en la ida) empezamos muy bien, los 25 primeros minutos fueron muy buenos y después ellos tuvieron el balón y nos crearon algunas ocasiones, pero pudimos empatar el partido. Son un equipo que se ha reforzado mucho en el mercado de invierno, por lo que de nada vale mirar la clasificación. Nosotros estamos en una posición privilegiada, que a lo mejor no se esperaba tanto al inicio de liga, pero tenemos que ser ambiciosos e ir a por el partido”.

Del partido frente al Numancia (2-1 en Los Pajaritos), Fernández reconoce que “hemos visualizado el encuentro con los jugadores y la verdad es que pensaba que había sido mejor la segunda parte, pero tras verlo creo que estuvimos mucho mejor en la primera. La conclusión que saco es que en muchos momentos nos faltó profundidad y creo que es porque no nos atrevemos o no lo vemos”.

En el capítulo de ausencias, el preparador ourensano solo tiene la de Valentín Jaichenco, quien estará de baja entre ocho y nueve meses tras la rotura del tendón de Aquiles que se hizo en el calentamiento frente al Coruxo. El resto de futbolistas están disponibles para el duelo frente al Rayo Cantabria.