Valdebebas mide al Ourense CF

La jornada 33 en Primera Federación se abre en la tarde de este martes en las instalaciones de Valdebebas a las cinco de la tarde con el partido entre el Real Madrid Castilla y el Ourense CF. Una fecha extraña que viene motivada por la disputa por parte del equipo blanco de la Final Four de la Youth League, que se celebra del 17 al 20 de abril. La celebración de la “mini Champions” motiva que muchos jugadores del filial y también del Real Madrid C vayan a la cita y, ante la falta de jugadores, desde el club blanco solicitaron adelantar los partidos de ambos equipos a este martes. El Juez Único de competiciones no profesionales aceptó la petición blanca y, pese a que tanto en el seno del Ourense CF como del Colonia Moscardó de Segunda Federación no sentó nada bien, el filial jugará a las cinco y el tercer equipo lo hará a las siete y cuarto.

El equipo ourensano, tras la importante victoria en el derbi ante el Lugo por 4-2 que le permitió salir de los puestos de descenso, realizó dos suaves sesiones de entrenamiento el domingo y el lunes por la mañana. Y este martes, rumbo a tierras madrileñas en AVE. Tras descansar en el hotel y poner rumbo a Valdebebas, a la finalización del choque, regresarán de nuevo en tren a Ourense. En el plano deportivo, buenas noticias para el técnico Dani Llácer que recupera a los defensas Enol Coto, tras cumplir sanción, junto a Hugo Sanz, ausente en el derbi por molestias musculares. No tiene ninguna baja. Ha sido convocada toda la plantilla, que estará arropada por 50 aficionados que han conseguido entrada para poder acudir al encuentro.

Enfrente un Real Madrid Castilla que de la mano del técnico Julián López, que subió del C cuando Álvaro Arbeloa cogió el primer equipo, está atravesando su mejor momento tras unos partidos de dudas. Llegan encaramados en la tercera posición con 49 puntos después de golear en los dos últimos encuentros al Celta Fortuna (5-1) y al Racing de Ferrol (0-5). Además, en el filial blanco, los jóvenes jugadores han visto cómo su participación en el primer equipo ha vuelto a tener mucho protagonismo y varios de ellos han debutado ya con el equipo de Arbeloa. En todo caso, los ourensanos viajan con la intención de poder dar la sorpresa.