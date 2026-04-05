Ya solo vale ganar para el Arenteiro ante el Arenas de Getxo

El Arenteiro no tiene más vidas extra. Este domingo, desde la doce en Espiñedo, se la juega. Solo le vale la victoria ante un Arenas de Getxo que busca certificar una salvación que tiene medio asegurada.

En todo caso a los de Juanfran García poco les importa el rival que tengan enfrente. Su margen de error se terminó y todo lo que no sea sumar una victoria para poder seguir agarrándose a una posible salvación, que seguiría estando muy complicada, no vale para nada y solo sería seguir vendiendo una película que nadie compra.

El técnico verde, Juanfran García, que tendrá las bajas de Nacho Ramón lesionado y Jaume Cuéllar sancionado, hablaba en la previa del partido de como está el equipo y también su ánimo por no conseguir sumar su primera victoria. “Los chavales están bien, ya olvidamos el partido de Salamanca y estamos pensando en el siguiente. Personalmente, yo me siento fuerte, esto es fútbol y tengo claro que el trabajo, la consistencia y la perseverancia es lo que te lleva a los triunfos. Estoy con los ánimos para arriba, sigo confiando y teniendo la misma fe”. Y aunque no considera que el partido de esta mañana sea una final sí que reconoce que “no me gusta hablar de finales, pero está claro que vista la clasificación y los puntos podíamos llamarle así. El fútbol no está siendo justo con los chavales y nos está penalizando en exceso, pero si seguimos así, tendrá que cambiar”.

Enfrente un Arenas de Getxo que llega en el puesto 13 de la tabla con 38 puntos y la salvación muy bien encaminada. Su técnico Jon Erice, que tendrá la baja de Sillero, sancionado, le da mucha importancia al encuentro de hoy. “Para nosotros es un partido imprescindible porque necesitamos sumar puntos para seguir nuestro camino y queremos seguir manteniendo las buenas sensaciones que estamos teniendo en este tramo importante de la temporada”. Sobre el Arenteiro afirmó que “es un rival que tiene una plantilla que a mí me gusta. Lo dije en la primera vuelta, que tiene jugadores con muchos partidos en el fútbol profesional y otros con muchos en Primera RFEF y que, por circunstancias, se ha visto avocado a una situación complicada, pero seguro que quieren agarrarse a la permanencia y eso pasa por ganarnos. Por eso debemos estar muy sólidos en defensa, serios y concentrados para no cometer errores”.