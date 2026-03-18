Varo, de la UD Ourense: “Es el momento de dar un plus”

La UD Ourense volvió a dar la de arena en el encuentro frente al Langreo, que está en descenso. Los unionistas cayeron 1-0, aunque continúan en posiciones de play off, eso sí, empatados a puntos con el Coruxo y el Ávila. El defensa Varo Fernández (Vigo, 1997), uno de los capitanes del equipo, admite que “cuando te pones por detrás es muy difícil remontar, además, ellos estaban en su casa y se están jugando la salvación. Es verdad que ellos salieron muy bien, aunque nosotros también tuvimos ocasiones, sobre todo al final. Un puntito nos hubiera venido bien, pero no queda otra que seguir, porque en este momento de la temporada, todos los campos son difíciles”.

Este curso, la asignatura pendiente de los rojillos están siendo los partidos ante los equipos de abajo, ya que se ha dejado puntos con el Sámano, Burgos Promesas, Langreo, Valladolid Promesas, Sarriana, Rayo Cantabria y Marino. Varo apunta que “al final, la liga es muy igualada y en muchas ocasiones no noto la diferencia de jugar contra los de arriba y contra los de abajo. Si no estás acertado, en esta liga puedes dejarte puntos en cualquier encuentro y la verdad es que no sé el motivo de por qué no está costando con los equipos de abajo. Nosotros afrontamos todos los partidos de igual forma, pero a veces salen unos mejores que otros. En el fútbol los detalles son muy importantes, el otro día nos marcaron un gol al principio y lo condicionó todo. En cambio, ante el Vetusta le anularon un gol que también pudo cambiar el partido”.

Después de 27 partidos, la UD Ourense suma 41 puntos, “lo que firmaría el más positivo del equipo a principio de liga. Por ahora, estamos haciendo una temporada muy buena, prácticamente inmejorable, pero ahora queda lo más importante y no podemos bajar el pistón. El objetivo principal, que es la permanencia, lo tenemos prácticamente conseguido, por lo que es el momento de dar un plus más para ir a por el play off, que es lo que queremos ahora”.

En el aspecto individual, Varo asegura que “me encuentro muy bien y estoy contento de cómo va la temporada, en los dos últimos partidos me tocó jugar de lateral izquierdo, otras veces me toca en la derecha, pero como dijo Samu el otro día, todos somos jugadores de equipo en una plantilla muy igualada, que es uno de los secretos del equipo. Si uno baja un poco el nivel, va a entrar otro que es igual de bueno”.