El sainete en el que ha entrado hace tiempo el CD Arenteiro continúa y parece no tener fin. En la noche de ayer nuevo capítulo en las gradas de Espiñedo en una Asamblea Extraordinaria en el que el presidente Francisco Vázquez Rogel fue el principal protagonista. El mandatario desgranó las cuentas del club, puso su cargo a disposición de los socios si se pronunciaban en esa línea (nadie lo hizo de los casi medio centenar presentes) y aseguró que el equipo continuará compitiendo aún reconociendo los problemas. “Estamos jodidos, pero no muertos”.

Vázquez Rogel detalló que el Arenteiro cuenta con 460 socios y que su deuda asciende a los 341.000 euros con la Seguridad Social, 179.000 con Hacienda y unos 400.000 con una treintena de acreedores. A jugadores se les adeuda 57.000 euros y a técnicos 50.000. En lo que va de temporada, señaló el mandatario, el club ingresó 196.000 en diferentes conceptos y tuvo 109.000 de gastos. Sobre la actual plantilla, Vázquez Rogel confirmó que se les adeuda la nómina de octubre. “Noviembre no ha terminado”, destacó sobre el salario del actual mes y su futuro pago.

Un presidente que habló de “transparencia”, pero que reconoció que “de haber sabido lo que sé hoy, no hubiera dado el paso de ser presidente”. El club abrió en su web un portal de crowdfunding para captar fondos y sanar una herida económica que parece que tendrá capítulos por escribir.