Paren esto

Alguien tiene que detener la deriva suicida de improvisar con algo tan serio como los turrones. Hacer turrones de cosas que no están pensadas para formar parte de un turrón comenzó siendo una extravagancia minoritaria y hoy casi todas las marcas y grandes chefs se suman a la tendencia. El caso más extremo es el del que siempre tiene que ser el más extremo, Dabiz Muñoz presentó esta semana su nueva colección, que incluye turrón de lasaña de fresas con bechamel de leche condensada –puede pasar-, de “cookie dough” –suena chungo pero es masa de galletas-, de pannacotta con trufa negra –vamos subiendo el nivel de locura- y de huevo frito con patatas -¡hasta aquí hemos llegado!-. De aquí al turrón de aceite usado de motor, al de lechuga con achicoria, y al de papeleta electoral con puré de Constitución española hay solo un pasito. Varios “youtubers” están probando los turrones de Muñoz y están felices, porque nada monetiza más en sus canales que una buena arcada. Pero deténganse.

Capones solidarios

Cada año, con la proximidad de la Navidad llegan las citas favoritas de muchos famosos: las galas solidarias. Una de las más sonadas es la tradicional Subasta de Capones Cascajares, que celebró su XXVII edición en el Hotel Palace de Madrid el pasado martes. Presentaron el evento José Manuel Zapata, Susana Griso y Leo Harlem. Con asistencia de un montón de famosos de buen corazón y pocas ganas de foco, se subastaron ocho capones y dos pavos, recaudando un total de 140.000 euros para proyectos de la Asociación Nuevo Futuro, dedicados a la educación e inclusión social de niños en situaciones vulnerables. Larga vida a la caridad privada.

Autoridad

De lo mejorcito que nos ha dado el rock español, Rosendo Mercado, retirado desde diciembre de 2018. El autor de canciones como “Agradecido” o “Maneras de vivir”, presentó esta semana sus memorias, “Ni gozo ni calvario”, en las que repasa sus cuatro décadas de frenesí roquero, desde su infancia en Carabanchel y su primera guitarra hasta su retirada de los escenarios, deteniéndose por supuesto en el corazón de los años 80. Como sorpresa, tal vez por primera vez, admite que no descarta volver a grabar canciones. Tuve ocasión de entrevistarlo varias veces años atrás y, ciertamente, me cuesta encontrar a un gigante del rock tan sencillo y humilde como él, que hasta se vuelve tímido al analizar los éxitos de su propia carrera. En sus nuevas memorias dedica bellas palabras a su mujer, Esther, con quien lleva casi 50 años, y llega a decir: “Estoy convencido de que sin ella no estaría aquí”. Olé por los viejos roqueros, y la buena gente medrada entre Lavapiés y Carabanchel.

Juntos

La bella Eva González, modelo y presentadora, ha sido fotografiada esta semana en Sevilla besándose y mostrando gestos de cariño con el empresario hostelero Nacho Llanos, su pareja desde hace casi dos años. Dicen los expertos del corazón que las imágenes desmienten los rumores de crisis que surgieron el pasado verano, rumores de crisis igualmente creados por los mismos expertos. Lo bueno de la prensa rosa es que nunca pierde.