El Velle supo resolver ante el Meliás (2-0)

Rucho le pide explicaciones al árbitro Martín Pérez, que amonesta a un jugador del Melias.

El Velle mantiene su invicto como local tras superar por 2-0 al Melias y de esa manera se mantiene expectante en la pelea por ingresar a los puestos de play of de ascenso. Su rival encadena ocho jornadas sin conocer la victoria y ver complicarse un poco más su salida del descenso directo.

La primera parte estuvo caracterizada por una gran igualdad, donde la ocasión más clara la tuvo el cuadro anfitrión, con un disparo que consiguió sacar Ismael cuando se colaba contra la base del poste. En cambio, el conjunto de Marcos Zorrilla jamás llegó a comprometer los dominios de Modesto.

Los locales siguieron teniendo el protagonismo, aunque desperdiciaba varias oportunidades, sin embargo, fue derribado José dentro del área y el penalti lo tradujo Benito en el 1-0.

El Melias se comenzó a acercar en busca de la igualdad mediante acciones a balón parado o bien en alguna contra donde el 1-1 parecía concretarse.

Pero sería el Velle, en el cierre del encuentro el que acabaría por sentenciarlo. Un centro lateral al área que fue rematado con mucha precisión por Antón para vencer la resistencia de Ismael decretando el definitivo 2-0.

En los minutos finales los visitantes se quedarían con dos jugadores menos al ser expulsados Fran y el delantero Viti, pero aún sí lo siguieron intentando, pero sin éxito.

Los locales tuvieron que sudar lo suyo para conservar este nuevo triunfo, el segundo de la segunda vuelta, recortando que tiene aplazado el encuentro ante La Purísima por un alerta meteorológico.

La permanencia del cuadro blanquiverde se encuentra a esta altura de la competición a ocho puntos y el calendario es muy exigente. La de ayer ha sido su octava caída a domicilio, donde solo cosechó un triunfo y un empate.