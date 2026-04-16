Veloso, del Arnoia: “Si llega el play off, bienvenido sea”

Uno de los jugadores más utilizados por Manel Vázquez en el Atlético Arnoia es Álex Veloso (Vigo, 2002), un polivalente defensa que no hace ruido, pero que siempre está. “Desde que llegó, Manel siempre ha confiado mucho en mí y yo en el campo solo intento devolverle esa confianza haciendo mi trabajo lo mejor posible. La verdad es que estoy súper contento aquí, intento aprovechar los minutos que me da y juego donde me ponga. Este año lo he hecho en los laterales y también en el centro del campo. Es verdad que me encuentro mejor jugando de lateral, ya que soy un jugador más defensivo y atacando no soy tan bueno. Creo que soy intenso y que va bien a las disputas”, comenta.

Veloso, afincado en Ribadavia desde los cuatro años, tiene claro que “estoy muy a gusto en el Arnoia, llevo aquí desde 2021 y el club es una pasada, nos dan todo tipo de facilidades y eso ayuda mucho. Toda mi época de base la pasé en el Ourense CF y desde que soy sénior solo he jugado en el Arnoia, donde estoy creciendo mucho”.

Como es habitual, el “21” del Arnoia fue titular en la victoria de la pasada jornada ante el Beluso (1-2) en un encuentro donde “sabíamos que no podíamos fallar si queremos estar luchando con los de arriba. Era una salida muy complicada, además, el viento lo condicionó un poco todo y fue un partido duro. Éramos conscientes de que teníamos que ir a la guerra y en esta ocasión la moneda cayó cara y nos pitaron un penalti, bastante claro, en el último minuto y pudimos conseguir una victoria que nos refuerza mucho para lo que resta de temporada”.

El equipo arnoiés está empatado a puntos con la zona de play off en una liga en la que es el mejor equipo a domicilio, pero le está costando mucho en A Queixeira, algo que en otras campañas era al revés. Veloso admite que “no le encuentro una explicación, aunque es cierto que cada temporada es diferente. El año pasado éramos el equipo menos goleado de la liga y nos costaba un mundo hacer goles, en cambio, este curso es todo lo contrario, sobre todo en casa, porque a domicilio llevamos siete porterías a cero. Hay que reconocer que como local no está costando mantener una regularidad, pero no sé explicar por qué”.

Una vez conseguido el objetivo principal, que era la permanencia, el joven defensa tiene claro que “tenemos que ir partido a partido e intentar sacar los máximos puntos posibles. Si al final de liga nos encontramos con el premio de jugar los play off, pues bienvenido sea; y si por cualquier cosa no se da, creo que el Arnoia ha realizado un temporadón. A principio de campaña, seguramente nadie apostaría porque el Arnoia estuviera peleando en la zona de arriba con transatlánticos como Atios, Pontevedra B, Lemos, Portonovo…”.

Derbi ante el Celanova

El próximo encuentro de los arnoieses será el domingo, 18:00 horas, ante el Celanova en A Queixeira. “Nos vamos a enfrentar a un grandísimo equipo, que a lo mejor en liga no lo están pasando bien, pero son un conjunto nuevo en la categoría y se tienen que asentar. Sabemos que el derbi será una batalla, ellos se están jugando la vida y nosotros algo tan bonito como poder jugar un play off”, concluye el polivalente Veloso.