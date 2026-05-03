Vencer al Bilbao Athletic, una necesidad para el Ourense CF

El Ourense CF se la juega. Los azulones, que este domingo a las cuatro visitan al Bilbao Athletic en Lezama, necesitan como mínimo sumar dos victorias en las cuatro jornadas que faltan para tener la salvación casi asegurada. En esta jornada quieren la primera. Y es que, además, los resultados de sus rivales no ayudaron porque ganó el Talavera, que les supera en la tabla, y metió a los azulones en puestos de descenso.

La buena noticia para el técnico ourensano Dani Llácer es que viaja con toda la plantilla, ya que, luego de muchas jornadas no tiene sancionados ni lesionados por lo que podrá poner el mejor once posible en liza. Reconocía el entrenador azulón que “para nosotros es un partido muy importante, por eso vamos con la mentalidad de conseguir tres puntos que para nosotros serían vitales para acercarnos un poco más al objetivo”. Sobre el filial rojiblanco afirmó que “es un equipo con buenos jugadores que seguro que en un par de años estarán en el fútbol profesional, pero tenemos que centrarnos en nosotros, porque lo más importante es que dependemos de nosotros mismos, que es algo que nos hemos ganado en estas 34 jornadas por eso también tenemos claro que no debemos desgastarnos en lo que no podemos controlar”. Y terminó hablando de lo que espera de los suyos: “Este grupo tiene una gran capacidad de resiliencia. Es el partido número 47 que vamos a disputar, una pasada, y aunque el pasado domingo llevamos un golpe duro, tenemos capacidad para levantarnos y seguro que vamos a mostrar nuestra mejor versión”.

Sirva como dato que arbitrará el cántabro Pozueta Rodríguez, que la temporada pasada pitó este mismo partido en el que los ourensanos ganaron 0-2, lo que fue la primera victoria del curso tras la salida de Rubén Domínguez y antes de la llegada de Pablo López.