El Verín apuesta por la juventud y la continuidad

Los jugadores y el cuerpo técnico del Verín CF, ayer en el campo del José Arjiz.

El Verín CF 2026-27 dio el pistoletazo de salida con el primer entrenamiento en el José Arjiz. En la temporada del regreso a la Preferente, el club ha apostado por la continuidad y la juventud. Hasta 15 jugadores (Pablo Pazos, Júnior Moreno, Adrián Parada, Miguel Gándara, Miguel Vilachá, Cristian Salgado, Miguel López, Álvaro Mellado, Iván Fernández, David García, Enio Magro, Borja Pérez, Búfalo, Aitor Blanco y Jorge Aires) continúan de la temporada pasada, además del cuerpo técnico liderado por Vítor Pereira.

En cuanto a los fichajes, el Verín se ha hecho con los servicios de Iago Rodríguez (Guardés), Martínez (Peroxa), Sergio Álvarez (Cented), Adrián Mociño (Celanova), Paulo Vítor e Imrane (Nogueira). Asimismo, los juveniles Chamín, Raúl, Antón y Adrián realizarán la pretemporada con el primer equipo.

Vítor Pereira reconoce que “no damos la plantilla por cerrada y estamos buscando uno o dos más futbolistas, pero siempre que sea alguien que nos pueda aportar mucho, lo que tenemos claro es que no vamos a fichar por fichar”.

Con relación al objetivo del equipo, Pereira tiene claro que “lo primero es lograr la permanencia, ya que tenemos que evitar lo que nos pasó en los últimos años”.