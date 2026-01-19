Mucho Verín para el Loñoá (0-2)

Los jugadores del Verín, celebrando uno de los goles del partido ante el desconsuelo de Diego y Álex.

Un nuevo triunfo del Verín, por 0-2 ante el Loñoá en el inicio de la segunda vuelta y que certifica una vez más su candidatura y la vuelta a la Preferente futgal.

Los verinenses salieron con la firme convicción de no verse sorprendidos por los locales que tuvieron a los dos minutos el primer susto. Gran pase interior de Hugo Domínguez hacia Miguel Vilachá ante una zaga confiada, pero salvó finalmente el portero. De inmediato respondió el Loñoá con un buen remate de Jaime que solventó Miguel Gándará.

La presión visitante fue en aumento y no extrañó que llegara el 0-1. Centro de Miguel Vilachá, después de un gran control, que Junior, con un soberbio cabezazo, superó a Álvaro.

Los anfitriones no se quedaron atrás, pero el centro de Mario cabeceado por Benji fue despejado, con muchos apuros, por Miguel Gándara.

La intensidad del juego y el dominio lo impuso el Verín, que llegaría a convertir el 0-2. Miguel se marchó por la banda izquierda para luego ceder el balón a Hugo Domínguez, que supera al meta con un fuerte disparo raso. El objetivo de la victoria estaba muy bien encaminado, pero superada la media hora pasó dos sustos mayúsculos, que terminaron solventando los reflejos de Miguel Gándara. Primero ante el tiro lejano de Efrén, cuyo despeje le quedó a David Ferreiro, pero su disparo a quemarropa lo despejó el cancerbero visitante.

Nada más iniciarse la segunda parte el choque tuvo emoción en ambas áreas. El remate de Mellado que se fue rozando al palo derecho de un Álvaro que solo atinó a seguir con la mirada.

Benji, el atacante más incisivo del Loñoá recibió un balón profundo, se plantó delante del portero, pero su intento de resolver de vaselina fue impedido por Gándara.

A la contra Mellado rompió el fuera de juego, pero tras enfrentarse a Álvaro termina la acción muy escorado. Más tarde un centro de Miguel Vilachá que remató Hugo con el portero vencido, pero bajo palos salvó la papeleta Guntín.

Los verinense continuaron con su catarata de ocasiones para sentenciar, pero el 0-2 siguió inamovible. Iván Bouses, en su primera intervención sacó un buen tiro que desvió el cancerbero local.

El Loñoá, con sus armas, le siguió jugando de tú a tú. Amills casi sorprende desde lejos a Miguel Gándara, que desvía sobre el larguero. Insistió el cuadro rojiblanco, en esta oportunidad un balón que prolonga David Ferreiro y que Benji remata realizando una gran parada el meta verinense.

En ese intercambio de golpes, Iván Bouses dispuso de tres nuevas ocasiones. Con el tiempo cumplido, realizó una jugada individual que terminó salvando Álvaro, a continuación los mismos protagonistas en un mano a mano salvado por el meta y por último con un disparo a bocajarro que salió rozando el palo izquierdo.

Lesión de Hugo

Tras una disputa del balón con un rival, el atacante Hugo quedó tendido sobre la hierba, lo que provocó la interrupción del encuentro durante siete largos minutos.

Durante ese tiempo se desconocía el alcance de la lesión, mientras se aguardaba la presencia de la ambulancia para trasladar al jugador del Loñoá, que se fue incorporando poco a poco, siendo sustituido y completando el árbitro los minutos de descuento. Una vez finalizado el partido fue trasladado a un centro médico donde confirmaron la fractura de la clavícula.