El Verín no culminó la remontada y acabó cayendo con el Villalonga (1-2)

El Verín cayó por 1-2 ante el Villalonga en el José Arjiz, en un partido en el que mereció mejor suerte.

En la primera mitad estuvieron mejor los visitantes, que avisaron de inicio con una llegada de Marcos Blanco. Reaccionó el Verín, que tuvo su opción en un centro de Medallo al que se anticipó el portero cuando Júnior se disponía a remachar. El Villalonga volvió a asustar, con un mano a mano que Jorge Millán echó fuera y un remate que sacó Gándara. Tanto fue el cántaro a la fuente que llegó el 0-1: falta a favor del Verín, contra y gol de Guillermo en el minuto 38.

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En la continuación estuvo mejor el Verín, que no tardó en empatar. Centro desde la izquierda al segundo palo, remate de Júnior hacia el palo contrario, donde López remachó el 1-1 en el minuto 49. Poco después, el propio López tuvo el segundo, pero no acertó en el mano a mano.

Se estiró un poco el Villalonga y le bastó con llegar una vez para recuperar la delantera en el marcador, con el 1-2 de Marcos Blanco, en una falta innecesaria.

El Verín lo intentó hasta el final, pero el meta Rodri fue el mejor de su equipo y sostuvo el triunfo visitante.