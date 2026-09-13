El Verín repite en el José Arjiz para recibir al duro Villalonga

PARTIDO COMPLICADO

Por segunda jornada seguida, el Verín repite en el Arjiz y recibe a uno de los candidatos al ascenso, el Villalonga

Búfalo realiza una arrancada.
Búfalo realiza una arrancada. | Lucía Otero

Por segunda jornada seguida, el Verín repite en el Arjiz. Tras caer ante el Porriño, recibe al Villalonga, candidato al ascenso y que viene de golear 7-3 al Valladares.

En cuanto a la semana, Vítor Pereira, técnico de un Verín que fichó al delantero Lucas Ventura, asegura: “Tuvimos una semana normal de trabajo, preparando el partido de la misma forma de siempre, sabiendo que no enfrentamos a un adversario que viene de un resultado contundente y demostrativo de mucha fuerza. Somos conscientes de que debemos aumentar nuestro nivel competitivo, lo que hacíamos la temporada pasada no llega. En Preferente hay un mayor nivel de exigencia, por lo que tendemos que adaptarnos lo más rápido posible”.

José Arjiz, 18:00 horas.

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