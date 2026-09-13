PARTIDO COMPLICADO
El Verín repite en el José Arjiz para recibir al duro Villalonga
PARTIDO COMPLICADO
Por segunda jornada seguida, el Verín repite en el Arjiz. Tras caer ante el Porriño, recibe al Villalonga, candidato al ascenso y que viene de golear 7-3 al Valladares.
En cuanto a la semana, Vítor Pereira, técnico de un Verín que fichó al delantero Lucas Ventura, asegura: “Tuvimos una semana normal de trabajo, preparando el partido de la misma forma de siempre, sabiendo que no enfrentamos a un adversario que viene de un resultado contundente y demostrativo de mucha fuerza. Somos conscientes de que debemos aumentar nuestro nivel competitivo, lo que hacíamos la temporada pasada no llega. En Preferente hay un mayor nivel de exigencia, por lo que tendemos que adaptarnos lo más rápido posible”.
José Arjiz, 18:00 horas.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PARTIDO COMPLICADO
El Verín repite en el José Arjiz para recibir al duro Villalonga
PREFERENTE
El Arnoia quiere estrenarse esta temporada
TERCERA FEDERACIÓN
El Silva aguó la fiesta del CD Barco (1-2)
Lo último
LOS ASUNTOS IMPORTANTES
Sobre el asombro
DISEÑADORA EMERGENTE
Julie Kegels: la gran promesa de la moda tiene nombre belga
SENDA 0011
La uva no mira el calendario
PRODUTOS APÍCOLAS
Allariz adozou o padal coa mel dos montes de Galicia