Esta vez salió cruz: el Ribeiro cae en O Consello ante el Tacoronte (32-34)

Esta vez no pudo ser. El igualado final en O Consello salió cruz para el Ribeiro, que cayó por 32-34 ante el Tacoronte canario en un duelo en el que siempre, salvo al principio, siempre fue por detrás, pero con una desventaja que le permitía soñar con una segunda victoria liguera que no llegó.

El conjunto ribadaviense se puso en dos minutos con un 3-0, pero mediado el primer tiempo el Tacoronte tomó una delantera (9-10, minuto 16:40) que ya no soltaría. Al descanso se fueron cuatro tantos arriba los visitantes (13-17), que terminaron más acertados.

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El conjunto de Berto Miguélez salió más entonado en el segundo tiempo, logrando que los foráneos no abrieran un hueco inaccesible: 19-21 en el minuto 37 y 23-24 siete minutos después. Pero ahí se volvió a desconectar el equipo local, algo que le viene sucediendo de forma habitual esta temporada, para entrar en los diez minutos finales con un preocupante 25-30.

No se rindieron los amarillos, que se situaron a dos goles a 2:35 del final (30-32), aunque ahí se quedaría la desventaja.

Los máximos anotadores del Ribeiro fueron Javier Bernárdez con nueve goles y Sergi Corcuera con siete. Después, Mon con cinco.