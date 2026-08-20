Victoria con buenas vibraciones para la UD Ourense (2-0)

A poco más de una semana para iniciarse una nueva temporada, la Unión Deportiva Ourense superó al Centro de Deportes Barco por 2-0, en el II Memorial Xurxo Bouzo. Más allá de su carácter amistoso, ambos equipos desplegaron un juego intenso a lo largo de los minutos que se disputaron en el campo del Coles, en una primera mitad en la que los porteros no pasaron apuros.

El mediapunta David Ferreiro intenta controlar el balón. | Alan Perez

En los anfitriones comenzó manejando los hilos del equipo David Ferreiro y a nivel defensivo la firmeza de Igor Irazu, que supo controlar los movimientos de Sidi. Sin embargo, el cuadro valdeorrés reclamaría airadamente un posible penalti sobre Raúl Arias que el colegiado no lo interpretó de la misma manera. Al final quedó en una mera anécdota. Hubo otra acción en el área visitante, pero la disputa de Sergi Baldrich terminó perdiendo la estabilidad, pero sin que el central cometiera infracción.

Ficha técnica UD Ourense: Bruno Rielo; Julio Cabrera, Sergi Baldrich, Champi, Bastida, Mateo Gandarillas, Javier Labrada, Diego Tejón, Igor Irazu, David Ferreiro y Samu Prado. Luego entraron Xabi Domínguez, Varo, Vizoso, Roi Currrás, Rufo, Fran Currás, Mauro Varela, Joel y Lucas Piume CD Barco: Imanol: Marcos Vilachá, Rabil, Noel, Raúl Paz, Santín, Sidi, Manuel, Dani, Raúl Arias y Diego. Luego jugaron Hugo, Álex, Ariel, Jhonny, Ócsra, Carlos Cruz y Gorka. Árbitro: Manuel Cudeiro; con Álvaro Cid y Daniela Romero. Goles: 1-0, minuto 50: Rufo. 2-0, minuto 71: Xabi Domínguez. Incidencias: Alrededor de 350 aficionados acudieron al campo de Albán, en Coles, del II Memorial Xurxo Bouzo.

Antes de llegarse al descanso, una pérdida del balón por parte de Diego Tejón originó la posibilidad de que Sidi pudiese marcar, pero el cierre oportuno de Julio Cabrera le cerró el camino, culminando la acción el cancerbero Bruno Rielo, que se tomó el atrevimiento de hacer una floritura ante la presión del propio delantero y ganándose la aprobación del respetable.

La UD Ourense dejó buenas sensaciones ante un Barco que le jugó de tú a tú en un amistoso jugado con mucha intensidad

Con los cambios efectuados, el partido no perdió su intensidad, pero dentro de ese contexto pudo verse a una UD Ourense con más posesión del esférico y prueba de ello no sorprendió que abriera el marcador. David Ferreiro, volcado sobre la izquierda, colocó un medido centro que Rufo, entrando por el segundo palo, superó totalmente a Hugo para colocar el 1-0.

La nota positiva fue el estreno de Xabi Domínguez, que terminaría siendo determinante en la victoria de los rojillos. Un centro suyo fue rematado de cabeza por Bastida, pero el balón terminó estrellándose en el poste derecho.

Más tarde pudo llegar el segundo de los locales, pero esta vez el centro de David Ferreiro conectado por Rufo encontró la gran respuesta del portero barquense que, con una gran estirada, salvó de una segura caída. El Barco intentó llegar a los dominios de Vizoso y pudo equilibrar el marcador, pero el disparo de Santín lo repelió el portero.

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En la recta final llegaría el definitivo 2-0. Despeje en largo del portero ourensanista que controló Xabi Domínguez y superó en velocidad a su marcador para acabar con una gran definición mediante un derechazo que se metió por el palo largo.