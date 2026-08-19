La UD Ourense recibe al CD Barco en el Memorial a Xurxo Bouzo

PRIMERA FEDERACIÓN
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PRIMERA FEDERACIÓN
El calendario empieza a marcarle a la UD Ourense el inicio de la temporada y el esperado estreno en la Primera Federación, pero antes todavía le quedan algunas piedras de toque para seguir calibrando la forma. La de esta tarde será ante otro rival provincial y además tendrá el componente emotivo con el recuerdo al ex jugador del club y del CD Ourense Xurxo Bouzo.
El campo de Albán, en Coles, es el escenario de este test en el que los de Juan Carballo intentarán dar un paso adelante en su juego tras el empate ante el Verín del pasado fin de semana. Enfrente, un CD Barco al que todavía le quedan más semanas para empezar lo serio, pero con las pilas cargadas tras el stage en la estación de montaña de Manzaneda y una plantilla ambiciosa de la mano de Agustín Ruiz.
Otra buena oportunidad para la parroquia rojilla de ver a las caras nuevas en acción, aunque todavía quedará el partido del fin de semana ante el Compostela en Val do Dubra.
Albán, 20:30 horas
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